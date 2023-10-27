ثانية.. 'درون' تضرب سيناء والقاهرة تفتح تحقيقاً

، والمستمر منذ أكثر من 3 أسابيع، سقطت طائرة مسيّرة"درون" في مدينة طابا المصرية التابعة لمحافظة جنوب سيناء، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

وأشارت مصادر مطلعة الجمعة، إلى أن"الدرون" أدت لتضرر إحدى العمارات السكنية في المدينة بعد أن أصابت مبنى إسعاف طابا والسكن الإداري لمستشفى المدينة المركزي.في حين فتحت السلطات المصرية تحقيقاً بالواقعة للكشف عن ملابسات ما جرى، حيث أجريت اتصالات مصرية مع الجانب الإسرائيلي لمعرفة أسباب الحادث، على أن يتم إصدار بيان رسمي.كما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، بعد أن تم إخلاء السكن الإداري.

فالأسبوع الماضي، وبعد وقت قصير من دخول قافلة مساعدات إلى معبر رفح من الجانب المصري، متجهة نحو جنوب غزة، وقع انفجار في المكان.وأعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي حينها أن دبابة تابعة لهم أصابت موقعا مصريا بالقرب من الحدود عن طريق الخطأ، مشيراً إلى أن الحادث قيد التحقيق، وأبدى أسفه لما حدث. headtopics.com

من جانبه قال الجيش المصري حينها، إن أحد أبراج مراقبة الحدود أصيب بشظايا قذيفة إسرائيلية عن طريق الخطأ، لافتاً إلى إصابة بعض عناصر المراقبة الحدودية بجروح طفيفة جراء الشظايا.بايدن: نعمل مع الحلفاء لحل مشكلة الأسرى في غزة

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