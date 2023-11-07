تيتي يعبر عن شرفه بالانضمام إلى نادي الشباب السعودي

وقال تيتي في مقطع فيديو بثه النادي عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي 'إكس' (تويتر سابقا): 'إنه شرف ومسؤولية عظيمة أن أكون جزءا من هذا النادي العريق، فأنا أعلم أن هناك شغف كبير بكرة القدم في السعودية ورؤية قوية لتطويرها على أعلى مستوى'. واختتم حديثه موجها الشكر إلى محمد المنجم رئيس نادي الشباب قائلا: 'كان لدينا فرصة للتحدث ومشاركة الأفكار والطموح وهو بناء بنية تحتية لكرة القدم بنتائج مرضية لمشجعي النادي'.

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RTARABIC: الهلال السعودي يعلن طبيعة إصابة نجمه سافيتش ومدة غيابهأعلن نادي الهلال السعودي لكرة القدم، عن إصابة نجم خط وسطه الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش في الركبة وحاجته للعلاج من 3 إلى 4 أسابيع.

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AAWSAT_NEWS: إصابة لاعب الهلال سافيتش تبعده 4 أسابيعأعلن نادي الهلال السعودي عن إصابة لاعب الوسط الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش في الركبة وحاجته للعلاج من 3 إلى 4 أسابيع.

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CNNARABİC: السعودية.. الهلال يكشف طبيعة إصابة سافيتش ومدة غيابهكشف نادي الهلال السعودي عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقاً)، الأحد، عن طبيعة إصابة لاعبه سيرجي سافيتش ومدة غيابه عن المستطيل الأخضر.

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ALARABİYA: كاسترو: عدم الجاهزية تغيب رونالدو أمام الدحيلأكد البرتغالي لويس كاسترو، مدرب نادي النصر السعودي لكرة القدم، يوم الاثنين، غياب مواطنه النجم المخضرم كريستيانو رونالدو عن مواجهة الدحيل، الثلاثاء، في الجو

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RTARABIC: رونالدو خارج قائمة النصر أمام الدحيل القطري في دوري أبطال آسياسيغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن قائمة نادي النصر السعودي أمام مضيفه الدحيل القطري، التي ستجمعهما غدا الثلاثاء، ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

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ALYAUM: الهلال يُعلن غياب سافيتش عن الملاعب لمدة 4 أسابيعأعلن نادي الهلال، عن تأكد غياب النجم الصربي سيرجي سافيتش عن الملاعب، لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع قادمة.

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