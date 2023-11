تونس.. تمديد الترشح للانتخابات المحلية 6 أيام

وقالت هيئة الانتخابات في بيان مقتضب، الأربعاء، إنه تمّ"التمديد في فترة قبول الترشحات لانتخابات المجالس المحلية إلى غاية يوم الاثنين 6 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023". وفي مقابلة مع التلفزيون الرسمي، مساء الأربعاء، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر تسجيل 7 آلاف و100 ترشح، في 2508 دائرة انتخابية.والاثنين 23 أكتوبر/ تشرين الأول أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، انطلاق الترشح للانتخابات المحلية المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وفي 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرًا بدعوة المواطنين، لانتخابات أعضاء المجالس البلدية، بالجريدة الرسمية التونسية. وتأتي الانتخابات المحلية، عقب إجراء الاستفتاء على الدستور في 2022، والانتهاء من انتخاب الغرفة الأولى للبرلمان (مجلس نواب الشعب البالغ عدد أعضائه 217 نائبا) مطلع 2023، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة أحمد الحشاني في أغسطس/ آب الماضي.

