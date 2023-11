توقُّعات برياح شديدة السرعة.. 'الأرصاد' يرفع درجةَ التنبيه إلى اللون الأحمر على 'الشرقية'

رفع المركزُ الوطني للأرصاد، مساء اليوم، درجةَ الإنذار إلى اللون الأحمر في المنطقة الشرقية، متوقّعًا رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية..وأوضح المركز أن بداية فترة الإنذار تبدأ الساعة الواحدة مساء، وحتى الساعة الواحدة فجر الخميس، ويشمل كلًّا من: الدمام، والخبر، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخفجي.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: SABQORG »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALMOWATENNET: الأرصاد ترفع درجة التحذير في الطائف إلى اللون الأحمر | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةالأرصاد ترفع درجة التحذير في الطائف إلى اللون الأحمر رفع مركز الأرصاد درجة التحذير في الطائف إلى اللون الأحمر متوقعًا هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة تؤدي

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

SABQORG: أمطار وصواعق.. 'الأرصاد' يرفع درجة التنبيه إلى اللون الأحمر على مكة المكرّمة والشرقيةسبق .. التفاصيل وأكثر

مصدر: sabqorg | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: 'الأرصاد' تحذر من أمطار متوسطة على منطقة الرياضحذر المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق بالمملكة، تصحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان للسيول، وتساقط البرد.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: 'الأرصاد' تحذر من أمطار متوسطة على منطقة الرياضحذر المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق بالمملكة، تصحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان للسيول، وتساقط البرد.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: 'الأرصاد' تحدد موعد نهاية الحالة المطرية على الشرقية'الأرصاد' تحدد موعد نهاية الحالة المطرية على الشرقية

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: 'الأرصاد'.. أمطار متوسطة ورياح شديدة السرعة على المنطقة الشرقيةبدأ موسم الأمطار بالممكلة، ومعه تتخذ كافة المناطق كل إجراءات السلامة لحماية المواطنين والمركبات على الطرق.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕