توقف الكهرباء عن المستشفى الإندونيسي في غزة.. وكارثة تلوح بالأفق

وسبق أن حذرت وزارة الصحة بغزة من مخاطر توقف المولدات الكهربائية في مستشفى الشفاء الذي يعتبر أكبر مستشفيات القطاع، والمستشفى الإندونيسي أكبر مستشفى في شمال قطاع غزة. وأكدت الوزارة، أن السبب يرجع لنقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية، في ظل منع إمدادات الوقود إلى قطاع غزة بأمر من وزير الدفاع الإسرائيلي بإطار إطباق الحصار على غزة.

وتعيش المنظومة الصحية في قطاع غزة وضعا مزريا، إذ أن تشديد الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ العام 2006، تسبب في نقص كبير في المعدات الجراحية والمستلزمات الطبية والأدوية.وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي الى 8796، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس. وبين القتلى 3648 طفلاً، فيما لا يزال أكثر من 2000 شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض، بحسب المصدر ذاته.

ويخضع القطاع الفلسطيني منذ التاسع من تشرين الأول/أكتوبر"لحصار كامل" من اسرائيل يشمل الحرمان من إمدادات المياه والغذاء والكهرباء، فيما يتخذ الوضع الإنساني أبعادا كارثية بالنسبة للسكان البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة.

ودخل المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) فيليب لازاريني القطاع على هامش عملية الإجلاء، وهو مسؤول الأمم المتحدة الأعلى مستوى الذي يزور غزة منذ اندلاع الحرب. وقال لصحافيين"صدمت بحقيقة أن الجميع هنا يطلبون الطعام والمياه"، مؤكدا أنه لم يسبق له"على الإطلاق" أن رأى وضعا كهذا بعد أي نزاع في غزة.أعلن حزب الله اللبناني اليوم الخميس إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض-جو أثناء تحليقها فوق المناطق الحدودية مع إسرائيل. وأضاف البيان أن ...

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALARABIYA »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTARABIC: وزارة الصحة بغزة: توقف المولد الرئيسي في المستشفى الإندونيسي ونحذر من كارثةأعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة أشرف القدرة، توقف المولد الرئيسي في المستشفى الإندونيسي شمال القطاع، مؤكدا أن هذا سيضع المرضى في خطر محدق.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: وزارة الصحة بغزة: توقف المولد الرئيسي في المستشفى الإندونيسي ونحذر من كارثةأعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة أشرف القدرة، توقف المولد الرئيسي في المستشفى الإندونيسي شمال القطاع، مؤكدا أن هذا سيضع المرضى في خطر محدق.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: غزة.. توقف المولد الرئيسي بالمستشفى الإندونيسيغزة.. توقف المولد الرئيسي بالمستشفى الإندونيسي

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

AA_ARABIC: 'أطباء بلا حدود' تصف الوضع في غزة بأنه 'كابوس'أكدت توقف مستشفى الصداقة التركي - الفلسطيني عن العمل الأربعاء الذي يعد المستشفى الوحيد في غزة لمرضى السرطان... - Anadolu Ajansı

مصدر: aa_arabic | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: صحة غزة تحذر من وفاة مرضى وجرحى: خلال ساعات سيتوقف المولد الرئيسي في مجمع الشفاء والإندونيسيحذرت وزارة الصحة في غزة مساء يوم الثلاثاء من توقف المولدات الكهربائية الرئيسية في كل من مجمع الشفاء الطبي ومستشفى الإندونيسي خلال ساعات.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

BBCARABIC: حرب غزة: عمليات جراحية في أروقة المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزةحرب غزة: عمليات جراحية في أروقة المستشفى 'الوحيد' شمال القطاع يجريها أطباء منهكون

مصدر: BBCArabic | اقرأ أكثر ⮕