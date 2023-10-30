توقعات بانكماش اقتصاد إسرائيل.. وخبراء يوصون بإجراءات فورية لمنع ضرر أكبر

توقع بنك "جيه بي مورغان تشيس" انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% في الأشهُر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، فيما حذّر 300 من كبار الخبراء الإسرائيليين من أن الاقتصاد الإسرائيلي يمر بوقت صعب، يستوجب إجراءات فورية لمنع وقوع مزيد من الضرر.حذر 300 من كبار الخبراء الإسرائيليين الاثنين، من أن الاقتصاد الإسرائيلي يمر بوقت صعب، يستوجب إجراءات فورية لمنع وقوع مزيد من الضرر.

وأشارت إلى أن الاقتصاديين ينظرون"إلى وقت صعب يعيشه اليوم الاقتصاد الإسرائيلي، ويجب اتخاذ إجراءات فورية لمنع وقوع أضرار كبيرة". وذكرت أن من الموقعين روني حزقيا، المشرف السابق على البنوك والمحاسب العامّ، ويائير أفيدان، المشرف السابق على البنوك، والبروفيسور جاكوب فرانكل، المحافظ السابق لبنك إسرائيل.

وذكرت أن الموقعين كتبوا في رسالتهم:"توجد حاجة فورية إلى وقف تمويل جميع الأنشطة غير الضرورية للمجهود الحربي وإعادة بناء الاقتصاد، وعلى رأسها تمويل الأحزاب المشكّلة للحكومة". وأضافوا:"استمرار السلوك الحالي يضر بالاقتصاد الإسرائيلي. يجب أن نتصرف بشكل مختلف". headtopics.com

وذكروا في رسالتهم أن"الضربة القاسية التي تلقتها دولة إسرائيل تتطلب تغييراً جذرياً في ترتيب الأولويات الوطنية، وتحويلاً للميزانيات لصالح معالجة أضرار الحرب ومساعدة الضحايا وإنعاش الاقتصاد". كما دعوا إلى الإلغاء الفوري لجميع نفقات الموازنة غير الضرورية،"وفي الوقت نفسه يجب فتح موازنة 2024، وتحديثها على أساس ترتيب الأولويات الذي يعكس احتياجات الاقتصاد بأكمله في ظلّ الحرب"، حسب الرسالة.

وكتب محللون في البنك بياناً قالوا فيه إن التوقعات الأولية للبنك بشأن التأثير الاقتصادي للحرب، التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، كانت"مفرطة في التفاؤل.. لكنها اليوم ليست كذلك". وتُعتبر تقديرات البنك من بين أكثر التقديرات تشاؤماً من محللي وول ستريت حتى الآن، إذ باع المستثمرون بالفعل الأصول الإسرائيلية بكثافة. headtopics.com

وأكد محللو البنك أن المخاطر"ربما لا تزال تميل نحو الجانب السلبي.. قياس تأثير الحرب في الاقتصاد الإسرائيلي صعب حالياً بسبب عدم اليقين الكبير للغاية بشأن حجم ومدة الصراع وعدم وجود بيانات في متناول اليد".

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