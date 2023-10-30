توقعات بإبقاء «الفيدرالي الأمريكي» على أسعار الفائدة دون تغيير

من المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين خلال الأيام المقبلة، على الرغم من أن مؤشر التضخم المفضل للبنك المركزي لا يزال أعلى بكثير من المعدل المستهدف البالغ 2%، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

بعد الزيادات السابقة في أسعار الفائدة، أصبح متوسط سعر بطاقة الائتمان الآن أكثر من 20% في أعلى مستوى على الإطلاق. حتى بدون رفع سعر الفائدة، قد يستمر معدل الفائدة السنوية في الارتفاع، وفقًا لمات شولز كبير محللي الائتمان في شركة "ليندينج تري".

قال شولز "الحقيقة أن أسعار بطاقات الائتمان اليوم هي الأعلى منذ عقود ومن المؤكد أنها ستستمر في الارتفاع في الأشهر القليلة المقبلة".ورغم أن أسعار الفائدة على الرهن العقاري لمدة 15 عاماً و30 عاماً ثابتة ومرتبطة بعوائد سندات الخزانة والاقتصاد، فإن أي شخص يتسوق لشراء منزل جديد يخسر قدراً كبيراً من القوة الشرائية، وهو ما يرجع جزئياً إلى التضخم وتحركات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي. ويصل متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري لمدة 30 عامًا إلى 8٪، وهو أعلى معدل منذ 23 عامًا. headtopics.com

قال سام خاطر كبير الاقتصاديين في "فريدي ماك" :"ارتفعت أسعار الفائدة نقطتين مئويتين كاملتين في عام 2023 وحده وتباطأ نشاط الشراء إلى حد التوقف التام، ولا تزال القدرة على تحمل التكاليف تشكل عقبة كبيرة بالنسبة للكثيرين والطريقة الوحيدة لمعالجته هي بخفض الأسعار".على الرغم من أن قروض السيارات ثابتة، إلا أن المدفوعات تتزايد لأن أسعار السيارات ترتفع جنبًا إلى جنب مع أسعار الفائدة على القروض الجديدة مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف على المستهلكين.

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