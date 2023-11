توطين الفلسطينيين بسيناء.. ما هو مشروع 'غيورا إيلاند' الذي رفضته مصر؟

ومساء أمس الأربعاء أكد أحمد أبوالغيط، الأمين العام للجامعة العربية، وخلال تدوينة على صفحته على موقع"إكس" (تويتر سابقا) أن معركة التهجير القسري للفلسطينيين يبدو أنها ستكون معركة طويلة وتحتاج إلى تضامن عربي مكثف لإحباط المخططات الشريرة التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني والدول العربية.هنا بات السؤال ما هي قصة ذلك المخطط الذي تسعى إسرائيل لتنفيذه؟ وكيف واجهته مصر طيلة السنوات الماضية؟ وما خطورته؟

وفي تسريب صوتي للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، أكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو جدد له اقتراح توطين الفلسطينيين في سيناء لتخفيف العبء والتكدس السكاني في قطاع غزة.وقال مبارك إن نتنياهو التقى به وكان معه خريطة، وتحدثا في عدة أمور، وفوجئ بنتنياهو يقول له إنهم يرغبون في نقل الفلسطينيين إلى هذه المنطقة، مشيرا بيده إليها على الخريطة، ليضيف مبارك أنه اكتشف أن المنطقة المشار إليها هي سيناء.

وفي العام 2018، وفي كلمة له أمام المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله، كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أنه رفض عرضًا من الرئيس المصري الإخواني الأسبق محمد مرسي بالحصول على قطعة من سيناء لتوطين الفلسطينيين بها.وقال إنه خلال تولي جماعة الإخوان الحكم، في عهد محمد مرسي، عرض عليه مرسي الحصول على قطعة من سيناء وتم الرفض لكون المشروع إسرائيلي ويهدف لتصفية القضية الفلسطينية تماما.

وكشفت مصادر مصرية لـ"العربية.نت" أن المخطط كان يستهدف اقتطاع مناطق من سيناء تشمل جزءا من الشريط الممتد بنحو 24 كيلومترا على طول شاطئ البحر المتوسط من رفح غربا حتى العريش، بالإضافة إلى شريط يقع غرب كرم أبو سالم جنوبا، ومقابل هذه الزيادة تعطي إسرائيل لمصر منطقة جنوب غرب النقب.وقالت المصادر إن الخطة عرضها كذلك دنيس روس، المبعوث الأميركي الأسبق على الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك مقابل 12 مليار دولار، ومساحة من الأراضي في النقب، ولكنه رفضها.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALARABIYA »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AAWSAT_NEWS: فتح معبر رفح غداً لاستقبال جرحى فلسطينيينتستعد السلطات المصرية لاستقبال عدد من الجرحى الفلسطينيين، غدا الأربعاء، عبر معبر رفح الحدودي الذي يربط مصر بغزة.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

BBCARABIC: حرب غزة: إلى متى تستمر مأساة المدنيين في القطاع؟في الوقت الذي عبر فيه مجموعة من الفلسطينيين مزدوجي الجنسية معبر رفح من غزة باتجاه مصر وفقا لاتفاق رعته قطر مايزال الوضع الإنساني يتردى بصورة كبيرة في القطاع.

مصدر: BBCArabic | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: رد مصري على 'إغراءات' نتنياهوأكد سياسيون ومراقبون مصريون أن خطة جديدة تدرسها تل أبيب لإقناع مصر باستقبال سكان غزة وتوطينهم في أراضيها، مقابل شطب كافة ديون مصر، لن تتم وأن تهجير الفلسطينيين لن يحدث.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

CNNARABIC: ما هو العدوان العلائقي وما تأثيره على الأطفال ما بعد جائحة كورونا؟العدوان العلائقي بين المراهقين ليس جديدًا، لكنه قد يكون فظيعًا عندما يترافق مع التنمرّ عبر الإنترنت. وفي بعض الحالات، يكاد يكون مستحيلًا التمييز بين النوعين الفرعيين من التنمر.

مصدر: cnnarabic | اقرأ أكثر ⮕

AA_ARABIC: الأردن يبدأ إجلاء مواطنيه من قطاع غزةعبر معبر رفح بالتنسيق مع مصر وفق ما أعلنته وزارة خارجية المملكة - Anadolu Ajansı

مصدر: aa_arabic | اقرأ أكثر ⮕

AA_ARABIC: ارتفاع عدد مغادري غزة من حملة الجوازات الأجنبية إلى 335مدير الإعلام في معبر رفح وائل أبو محسن قال إن سفر الجرحى الفلسطينيين إلى مصر تم عبر الهوية الشخصية... - Anadolu Ajansı

مصدر: aa_arabic | اقرأ أكثر ⮕