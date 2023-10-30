توضيح من حساب المواطن بشأن موعد الأهلية للدفعة الـ 72 | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية

أكد برنامج حساب المواطن، أنه سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية للدفعة الـ 72 لشهر نوفمبر من خلال الحساب الرسمي للبرنامج.وأضاف برنامج حساب المواطن، في رده على استفسارات المستفيدين بشأن الأهلية للدفعة الـ 72، أنه بإمكان المستفيد معرفة نتيجة الأهلية عن طريق حسابه (دراسة الأهلية)”.وتُصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

في سياق متصل، كشف حساب المواطن عن موعد دراسة الأهلية لمن سبق لهم التسجيل في البرنامج بعد يوم 10 سبتمبر الماضي.حيث ردت بالقول: في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ ” 10 سبتمبر ” سيتم دراسة حالة أهليتك وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك ” دراسة الأهلية ” ضمن دورة الأهلية لشهر ” نوفمبر ” الجاري.

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