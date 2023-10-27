توضيح من التأمينات بشأن التقديم في نظام التقاعد

جاء ذلك في رد من التأمينات على سؤال مستفيد عبر حساب"العناية بالعملاء"، قال فيه"السلام عليكم.. أنا من مواليد ١٣٨٧هـ متى أقدم على راتب التقاعد؟".وأجابت مؤسسة التأمينات بقولها:"وعليكم السلام ورحمه الله و بركاته.. للتقاعد عند بلوغ سن الستين يلزم توفر 120 شهر اشتراك أو 60 شهر كحد أدنى مع إضافة مدة اعتبارية مكملة للـ 120 شهر ، أو توفر 300 شهر اشتراك للتقاعد المبكر (بشرط أن تكون المدة تحت تغطية نظام المعاشات) نسعد بخدمتك".

وقالت عبر خدمة"العناية بالعملاء" في منصة"إكس":"يتم صرف المعاش التقاعدي لمستفيدي نظام التأمينات الاجتماعية في بداية الشهر الميلادي".وتقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإيداع المعاشات في حسابات المستفيدين مطلع كل شهر ميلادي.-بلوغ المشترك سن الستين أو تجاوزها.-أن تكون له مدة اشتراك في النظام لا تقل عن 120 شهرًا، أو 60 شهرًا على الأقل مع إضافة مدة اعتبارية"مكملة" لـ 120 شهرًا عند بلوغ سن الستين.

وقالت عبر خدمة"العناية بالعملاء" في منصة"إكس":"يتم صرف المعاش التقاعدي لمستفيدي نظام التأمينات الاجتماعية في بداية الشهر الميلادي".وتقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإيداع المعاشات في حسابات المستفيدين مطلع كل شهر ميلادي.-بلوغ المشترك سن الستين أو تجاوزها.-أن تكون له مدة اشتراك في النظام لا تقل عن 120 شهرًا، أو 60 شهرًا على الأقل مع إضافة مدة اعتبارية"مكملة" لـ 120 شهرًا عند بلوغ سن الستين. headtopics.com

اقرأ أكثر:

twasulnews »

توضيح مهم من مطار الملك عبد العزيز بشأن الخدمات المقدمة من مراكز 'عناية'صحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية اقرأ أكثر ⮕

في هذا الموعد.. صرف معاش التقاعد لمستفيدي التأميناتصحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية اقرأ أكثر ⮕

الاشتراك في التأمينات لاستكمال مدة التقاعد هل يؤثر على حساب المواطن؟صحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية اقرأ أكثر ⮕

توضيح بشأن إعادة تصحيح اختبار القدرات العامة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةتوضيح بشأن إعادة تصحيح اختبار القدرات العامة ردت هيئة تقويم التعليم على استفسارات عديدة بشأن آلية طلب إعادة تصحيح اختبار القدرات العامة. اقرأ أكثر ⮕

أهم ميزات نظام 'صحة' الموحد لخدمات التراخيص الطبيةمدة إصدار التراخيص للمستشفيات تكون 21 يومًا من تاريخ التقديم، و3 أيام من تاريخ التقديم للمؤسسات الصحية. اقرأ أكثر ⮕

«التعليم» تعيد فتح باب التقاعد المبكر للمعلمينأعادت وزارة التعليم، فتح نظام فارس للتقديم على التقاعد المبكر لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي الحالي 1445 لحين بداية عملية احتساب الاحتياج التعليمي. اقرأ أكثر ⮕