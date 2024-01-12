توصية إمام المسجد النبوي بتقوى الله

أوصى فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ أحمد بن طالب بن حميد المسلمين بتقوى الله عز وجل ففي تقوى الله سعادة الدنيا والفوز بجنة الخلد في الآخرة





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