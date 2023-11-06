توزيعات نقدية للوحدات القائمة في الشركة

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 275.607.498 وحدة، فيما تبلغ قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.13 ريال، بينما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 2.85%.وأضافت أنه سيتم دفع التوزيعات يوم 14 ديسمبر 2023، فيما ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1445-05-06 الموافق 2023-11-20.

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