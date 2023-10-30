توتر متصاعد.. قصف إسرائيلي لمناطق حدودية لبنانية بقنابل حارقة

. وفي السياق، أعلن مراسل"العربية" و"الحدث" تجدد القصف الاسرائيلي على كفرشوبا ووادي شبعا بقذائف حارقة، مشيرا الى أن الجيش الاسرائيلي أطلق 4 قذائف و3 قنابل حارقة مقابل موقع الراهب في عيتا الشعب.

ومنذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر، تشهد المنطقة الحدودية تبادلا لإطلاق النار بشكل يومي، غداة اندلاع الحرب بين إسرائيل، العدو اللدود لحزب الله، وحركة حماس الفلسطينية الحليفة له. وجاء تصاعد التوتر، الأحد، مع تأكيد حماس أن مقاتليها يخوضون"اشتباكات عنيفة" مع الجيش الإسرائيلي في غزة في ظل توسيع الدولة العبرية عملياتها البرية داخل القطاع المحاصر.

وهي المرة الأولى منذ بدء التوتر الحدودي الراهن، يعلن حزب الله استخدام صاروخ أرض-جو، بعدما كان يكتفي بالإعلان عن قصف مواقع إسرائيلية بصواريخ موجهة أو"الأسلحة المناسبة".كما أعلن الحزب، القوة العسكرية والسياسية النافذة في لبنان، الأحد، مقتل أحد عناصره جراء قصف إسرائيلي في جنوب لبنان. وبذلك، يرتفع إلى 46 عدد مقاتلي الحزب الذين قضوا في المواجهات الراهنة، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية صادرة عنه.والأحد أيضا، أطلقت صواريخ من جنوب لبنان في اتجاه إسرائيل. headtopics.com

بدورها، أعلنت"قوات الفجر"، وهي الجناح العسكري للجماعة الإسلامية في لبنان، أنها أطلقت"صليات صاروخية جديدة ومركّزة استهدفت مواقع العدو الصهيوني" في بلدة كريات شمونة، وفق بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام.

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