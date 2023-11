تنديد دولي.. ارتفاع عدد ضحايا مجزرتَي جباليا إلى 1000 بين شهيد وجريح ومفقود

جاء ذلك في منشور للمتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، نشرها فجر الخميس على حسابه في منصة إكس.وقصف الاحتلال مخيم جباليا مرتين في يومين متتابعين، حيث أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة الثلاثاء، أن قصفاً إسرائيلياً أوقع"400 ضحية بين شهيد وجريح ودمّر حياً سكنياً كاملاً في مخيم جباليا".

أعربت الصين، الأربعاء، عن"صدمتها العميقة" وإدانتها للقصف الإسرائيلي الذي استهدف منازل اللاجئين في مخيم جباليا. كما أكدت فرنسا الأربعاء، أن"حماية السكان المدنيين هي التزام بموجب القانون الدولي، وهو أمر يفرضه القانون الدولي ومُلزِم للجميع"، معبرة عن"قلقها البالغ إزاء الخسائر الفادحة" جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا.

من ناحيتها، أدانت الأرجنتين الأربعاء، القصف الإسرائيلي الذي استهدف مخيّم جباليا، وقالت إنه"ما من شيء يبرّر انتهاك القانون الإنساني الدولي وواجب حماية السكّان المدنيّين".أما وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن، فقد أعرب عن"شعوره بصدمة عميقة" إزاء العدد الكبير من الضحايا الناجم عن الغارة الإسرائيلية على المخيم".

جاء ذلك في بيان صادر عن غريفيث وهو منسق الإغاثة بحالات الطوارئ، عقب زيارته التي امتدت ليومين إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. المتحدث باسم الأمم المتحدة: نشعر بقلق عميق إزاء توسيع عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة مصحوبة بغارات جوية مكثفة، ويجب احترام حماية المدنيينكذلك عبّر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأربعاء، عن"فزعه" بسبب العدد الكبير لضحايا القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا، ودعا إلى احترام القواعد الدولية للحرب.

