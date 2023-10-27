تنبيه مهم لملاك عقارات شوارع الدمام التجارية.. اعرف التفاصيل

وأشارت إلى أن مدتها 3 سنوات من تاريخ الإصدار، لافتة إلى أن ذلك يأتي استمرارًا لجهودها في تحسين المشهد الحضري، ورفع مستوى جودة الحياة بمختلف المدن والأحياء.

الأمانة أشارت إلى أن الشهادة، تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بمعايير واشتراطات البلدية الواردة في دليل الامتثال، والحفاظ على المرافق العامة والمنشآت والمباني. هذا بالإضافة إلى التوعية بالحد من المظاهر السلبية وتعزيز الإيجابيات والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري والوصول إلى أعلى درجة من الامتثال.تطلق مبادرة لتنبيه ملاك العقارات على الشوارع التجارية بوسط الدمام، بضرورة إصدار شهادة امتثال المباني قبل انتهاء المدة التصحيحية حيث تقوم، مع إحدى المدارس الخاصة، مذكرة اتفاق لتأهيل حديقة حي القصور بمدينة الظهران؛ وذلك بهدف تفعيل الإسهامات المجتمعية ودور القطاع الخاص، ودعم برنامج كفاءة الإنفاق ورفع جودة الحياة.

وأكد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مثل هذه المشاريع التي تُعد ثمرة من ثمار برامج المسؤولية المجتمعية. ولفت إلى أنها أحد مرتكزات التنمية الشاملة والمستدامة، تماشيًّا مع برنامج جودة الحياة ومستهدفاته بما يخدم المنطقة، ويعود بالنفع على تطوير وتحسين مرافق المنطقة. headtopics.com

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