تنبيه عاجل لـ 'هيئة الطرق' بشأن القيادة أثناء هطول الأمطار

أوصت الهيئة العامة للطرق، قائدي المركبات بعددٍ من تعليمات السلامة أثناء القيادة في الأمطار.وطالبت الهيئة بتجنب السرعة والضغط على المكابح بسرعة، مشددة على أهمية ترك مسافة آمنة بين المركبات المجاورة، مع تشغيل مساحات الزجاج بشكل مستمر.

كما أكدت الهيئة أهمية الابتعاد عن مناطق تجمع المياه، بالإضافة إلى أهمية استخدام إشارات التنبيه، والالتزام بمسار المركبة.1 – تجنب السرعة العالية.6 – ترك مسافة آمنة بين السائق ومن أمامه.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم حذر المركز الوطني للأرصاد من تكون سحب رعدية ممطرة، مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.

كما أكدت الهيئة أهمية الابتعاد عن مناطق تجمع المياه، بالإضافة إلى أهمية استخدام إشارات التنبيه، والالتزام بمسار المركبة.1 – تجنب السرعة العالية.6 – ترك مسافة آمنة بين السائق ومن أمامه.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم حذر المركز الوطني للأرصاد من تكون سحب رعدية ممطرة، مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض. headtopics.com

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