تنبيه عاجل من سكني للمطلقات والأرامل بخصوص الاستفادة من الدعم

توضيح مهم من مطار الملك عبد العزيز بشأن الخدمات المقدمة من مراكز "عناية"5 توابل "لا غنى عنها" للتحكم في الشهية وتنظيم مستوى السكر في الدمكشف برنامج سكني عن شروط استفادة المطلقات والأرامل من الدعم السكني.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة"إكس":"بإمكان أخواتنا المطلقات التقديم في حال استيفاء شروط ومعايير الاستحقاق، ومن ضمنها أن يتم مرور سنتين على الطلاق".

مرحباً، يمكن لأخواتنا الأرامل الإستفادة من منتجات الوزارة في حال كانوا مستوفين للشروط، يرجى استكمال إجراءات التسجيل للتحقق من حالة الاستحقاق بشكل فوري عبر زيارة الرابط التالي:-كتابة البيانات الشخصية (رقم الهوية الوطنية، رقم الجوال، تاريخ الميلاد).-افتحي الرابط الخاص بالتطبيق وأرفقي المستندات الخاصة بالراتب أو الدخل الشهري.شروط الحصول على دعم سكني للمطلقات والأرامل-صورة من إقرار العائلة. headtopics.com

مرحباً، يمكن لأخواتنا الأرامل الإستفادة من منتجات الوزارة في حال كانوا مستوفين للشروط، يرجى استكمال إجراءات التسجيل للتحقق من حالة الاستحقاق بشكل فوري عبر زيارة الرابط التالي:-كتابة البيانات الشخصية (رقم الهوية الوطنية، رقم الجوال، تاريخ الميلاد).-افتحي الرابط الخاص بالتطبيق وأرفقي المستندات الخاصة بالراتب أو الدخل الشهري.شروط الحصول على دعم سكني للمطلقات والأراملهل يمكن إضافة الأبناء كتابعين لدى "زوج الأم" في حساب المواطن؟رواتب تبدأ من 8 آلاف ريال..

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