تمويل الإنفاق عبر الديون .. إغراء تجب مقاومته

وبجمع كل ذلك، فإننا نقدر سنويا أن الإنفاق الإضافي فوق المستويات الحالية يمكن أن يتجاوز 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (ستة تريليونات دولار) بحلول 2030 في الاقتصادات المتقدمة، ويتجاوز 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (5.3 تريليون دولار) في الاقتصادات الناشئة والنامية. وبأي مقياس، فإن هذه الأرقام هائلة.
مع ارتفاع الديون إلى مستويات قياسية، وارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة، وتوقعات النمو عند أضعف مستوياتها في عقدين، فإن الانضباط مطلوب ـ حتى بالنسبة إلى مصدري العملات الاحتياطية. في الواقع، الولايات المتحدة تعاني بعض أكبر حالات العجز، حيث بلغ 8 في المائة هذا العام، ومن المتوقع أن يكون في المتوسط 7 في المائة على مدى الأعوام القليلة المقبلة. وبهذه المعدلات، سينمو صافي مدفوعات الفائدة الحكومية العامة في الولايات المتحدة من 8 في المائة من الإيرادات (486 مليار دولار) في 2019 إلى 12 في المائة (1.
أولا، يتعين علينا أن نعيد النظر فيما تستطيع الحكومات أن تفعله. لا يمكنها أن تكون ملاذا أول في تأمين مواطنيها لجميع الصدمات. بلغ متوسط تدابير دعم الجائحة 23 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة، و10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة. وأنفقت الاقتصادات الأوروبية في المتوسط 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لحماية الأسر والشركات من أزمة الطاقة التي حدثت العام الماضي.
ثانيا، يتعين أن تواكب الإيرادات الإنفاق. أحد العناصر يتمثل في وضع حد أدنى للمنافسة الضريبية من أجل تخفيف السباق نحو القاع. من الممكن أن يؤدي الحد الأدنى من ضريبة الشركات بموجب الركيزة الثانية من الاتفاق الإطاري الشامل لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى تعزيز إيرادات الضرائب على الشركات العالمية أكثر من 6 في المائة. ولا بد أيضا من فرض الضرائب على الثروات بشكل فاعل عبر سد الثغرات في المكاسب الرأسمالية والضرائب على العقارات، وعبر إنفاذها.
المملكة العربية السعودية عناوين
اكتب تعليق
SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ALWATANSA: 1.5 تريليون ريال قيمة الإنفاق الاستهلاكي العائليزاد الإنفاق الاستهلاكي خلال العام الماضي بنسبة 12.2% وبزيادة إجمالية بلغت 165.1 مليار ريال، وذلك بعد أن ارتفع الإنفاق الاستهلاكي العائلي في السوق المحلية خلال العام 2022 إلى 1.5 تريليون...
مصدر: AlwatanSA | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: aleqtisadiah | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: OKAZ_online | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕