تمور العلا.. علامة مميزة في حياة الأهالي وتراث المنطقة

، ليس فقط على مستوى الزراعة وإنتاج وبيع، بل تعد التمور إحدى المكونات الرئيسة في العديد من الأطباق التقليدية والشعبية التي تتميز بها محافظة العلا والتي تكون حاضرة بقوة في مختلف المناسبات والأعياد والجمعات العائلية.وتأتي "الحيسة" على قائمة الأطباق التقليدية الشهيرة المصنوعة من التمور، والتي يتميز في صناعتها أهالي العلا خاصة ومنطقة المدينة المنورة عامة، وهي من الأكلات الشهية المصنوعة من التمر والسمن والدقيق والزبدة.

يضاف إلى هذه الأطباق، العديد من الأكلات الشعبية الأخرى التي يشكل التمر جزءً رئيسًا فيها، مثل "العصيدة" وهي من الأكلات الموسمية التي عادة ما تؤكل في فصل الشتاء لكونها عامل دفء بجودة مكوناتها وقيمتها الغذائية العالية، وتصنع من التمر المطبوخ مع الزبدة والماء ثم تُمزج على النار مع الطحين والهيل والزعفران.

وكذلك "عريكة التمر" التي تُعد من أقراص العجينة المطبوخة على الفحم، إذ تقطع بعد أن تنضج وتفتيتها جيدًا، بعد ذلك يضافالمعجون بالزبدة ويمزج جيدًا ثم يضاف الهيل والعسل، وهي من الأكلات المفضلة أيضًا في فصل الشتاء، بالإضافة إلى العديد من حلويات التمور مثل تمرية الفستق واللوز، وغيرها.في محافظة العلا رواجًا واسعًا تزامنًا مع موسم الحصاد وتحديدًا مع حلول شهر سبتمبر، الذي يشهد انطلاق مزاد مهرجان تمور العلا، الذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العلا خلال الفترة من 8 سبتمبر 2023 وحتى 28 أكتوبر 2023. headtopics.com

ويشكل وجهة رئيسية للمزارعين لبيع منتجاتهم من "تمور البرني" الفاخرة التي تتميز بها المحافظة والعديد من الأنواع الأخرى، بالإضافة إلى توافد التجار على المهرجان من داخل المملكة وخارجها لعقد صفقات التمور.

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