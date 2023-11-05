تكلفة الحرب في غزة تصل إلى 51 مليار دولار

وزارة المالية الإسرائيلية تكشف عن تكلفة الحرب في غزة

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ALYAUM: 1.2 مليار دولار قيمة الاحتياجات الإنسانية في غزة والضفة الغربيةكشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم الجمعة، إن تكلفة تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة والضفة الغربية تقدر بنحو 1.2 مليار دولار.

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ALYAUM: الأمم المتحدة تدعو للمزيد من التمويل الإنساني لإغاثة الفلسطينيينتقدر تكلفة تغطية الاحتياجات في قطاع غزة حتى نهاية العام الجاري بنحو 1,2 مليار دولار أمريكي.

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AA_ARABİC: الأمم المتحدة: نحتاج 1.2 مليار دولار لتلبية احتياجات غزة والضفةمتحدث مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ينس لاركه: تشير التقديرات إلى أن هناك حاجة إلى 1.2 مليار دولار لتلبية احتياجات 2.7 مليون شخص في غزة والضفة الغربية المحتلة - Anadolu Ajansı

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ALARABİYA: ممثل خامنئي: لم نخرج من غزة لندخلها مرة أخرىوسط استمرار الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية منذ 25 يوماً في قطاع غزة، ألمح ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي إلى وجود قوات إيرانية في غزة.فرداً على سؤا

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ALARABİYA: الأمم المتحدة تقدر الاحتياجات الإنسانية في غزة والضفة الغربية بنحو 1.2 مليار دولارقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم الجمعة، إن التقديرات تشير إلى أن تكلفة تلبية احتياجات 2.7 مليون شخص في قطاع غزة و500 ألف شخص في الضفة

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TRTARABİ: الأمم المتحدة: احتياجات غزة والضفة من المساعدات تتجاوز مليار دولاررفعت الأمم المتحدة الجمعة تقديراتها لاحتياجات قطاع غزة والضفة الغربية من المساعدات لتبلغ 1.2 مليار دولار، داعية الجهات المانحة إلى توفير الموارد بسرعة.

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