تقنية جديدة تُسهل تشخيص السُّل عند الأطفال

وقام الباحثون باختبار الأداة بوصفها جزءاً من دراسة واسعة النطاق شملت 5 بلدان؛ هي جنوب أفريقيا، وموزمبيق، وتنزانيا، وملاوي، والهند، ولتوفير طريقة تشخيصية مهمة للتقدم في هذا المجال شملت عينة الدراسة 975 طفلاً تقل أعمارهم عن 15 عاماً يشتبه في إصابتهم بالسل.

تجدر الإشارة إلى أن مرض السُّل وهو مرض معدٍ وخطير يُصيب الرئتين، وتنتقل البكتيريا التي تتسبب في الإصابة به من شخص إلى آخر من خلال الرذاذ المتطاير في الهواء عبر السعال والعطس.

وبما أن لندن تعد عاصمة الفن العالمي فلم يكن بالمستغرب أن ألتقي بمديرة متحف الفن المعاصر كانديدا بستانا والقيمة حفصة الخضيري خلال حضورهما فعاليات معرض «فريز لندن» للفنون.اللقاء الذي تم في أرض معرض «فريز» تميز بأجواء فنية خالصة، وعلى وقع أصوات مكائن القهوة والمحادثات الشائقة بين زوار المعرض أجلس مع بستانا والخضيري لألتقط بعض التفاصيل عن تطور العمل في متحف الفن المعاصر.

«في السرد الفني لمتحف الفن المعاصر بالعلا تبدو الرؤية متجهة نحو التواصل مع العالم». أسألها: «كيف ستتمثل العلا في المجموعة. أم هل كونها موقع المتحف يكفي؟» تجيبني «بالتأكيد ستكون ممثلة عبر تاريخها وعبر بيئتها، يجب ألا ننسى أن المتحف سيكون وسط الواحة، بنخيلها ومياهها، من المهم لنا أن تدخل هذه العوامل داخل قصة الفن الذي نقتنيه حاليا».

ولكن أعود لأؤكد أننا لا نزال في مرحلة وضع الاستراتيجية، ولم تتكون الصورة بعد. هذه العوامل كلها تدخل ضمن إطار التفكير، نريد أن يشعر أي فنان مشارك في أي مشروع فني في العلا أنه جزء من تاريخ المدينة. بما أن أعمال «ديزيرت إكس العلا» و«وادي الفن» لفنانين عالميين أجدني أتساءل عن نسبة الفنانين السعوديين والعرب في المتحف، هنا تؤكد أن نسبة أعمال الفنانين السعوديين والعرب سيكون لها المجال الأكبر في مساحات العرض.

