تقرير: إسرائيل مستعدة لـ'دفع ثمن' مقابل إطلاق سراح الرهائن

كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن تل أبيب مستعدة لـ"دفع ثمن" مقابل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس منذ 7 أكتوبر.

وقالت إن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا الوسطاء بأنهم مستعدون للنظر في صفقة تؤدي إلى إطلاق سراح عدد كبير من المحتجزين.

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إيران: 'حماس' مستعدة للإفراج عن 'الأسرى' المدنيين مقابل إطلاق سراح 6 آلاف فلسطينيأعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن 'حماس' مستعدة للإفراج عن 'الأسرى المدنيين' المحتجزين لديها، مقابل إطلاق سراح 6 آلاف من الفلسطينيين المعتقلين في سجون إسرائيل. اقرأ أكثر ⮕

حماس: وقف إطلاق النار قبل الإفراج عن الرهائنقال عضو في وفد حماس الذي يزور موسكو، إن الحركة لا يمكن أن تطلق سراح الرهائن الذين احتجزتهم خلال هجومها على إسرائيل حتى يتم الاتفاق على وقف لإطلاق النار. اقرأ أكثر ⮕

قطر: إطلاق سراح جميع الرهائن من غزة ممكن 'في هذه الحالة'قال وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي، الخميس، إن من الممكن إطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين الذين تحتجزهم حماس غزة في غضون أيام 'إذا توقف القتال'. اقرأ أكثر ⮕

هل تنجح جهود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس؟ | DWإردوغان يثير حفيظة شركائِه الغربيين وإسرائيل بنفيهِ صفة الارهاب عن حركة حماس وذلك بالتزامن مع جهود تركية قطرية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس والوساطة للإفراجِ عن الرهائن والاسرى . اقرأ أكثر ⮕

مفاوض رهائن لـCNN: قلت لحماس إن 'عليهم فعل الشيء الصحيح وإطلاق سراح المدنيين'قال مفاوض الرهائن، غيرشون باسكن، الذي لعب دورًا محوريًا في إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط من قبضة حماس عام 2011، في مقابلة مع شبكة CNN، إن إسرائيل تتحمل 'مسؤولية أخلاقية' تجاه الرهائن 'التي فشلت في حمايتهم'، مضيفًا أنه قال لحماس إن 'عليهم الآن أن يفعلوا الشيء الصحيح، والصواب هو إطلاق سراح الرهائن المدنيين'. اقرأ أكثر ⮕

بايدن ونتانياهو يبحثان جهود إطلاق سراح الرهائن الأميركيينقال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ناقشا الأربعاء 'الجهود المستمرة لتحديد مكان وتأمين إطلاق سراح' الأميركيين الذين يعتقد أنهم محتجزون كرهائن في غزة. اقرأ أكثر ⮕