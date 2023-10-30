تقرير أميركي: تعثر مفاوضات الأسرى في غزة بسبب شرط تزويد القطاع بالوقود

ونقلت الشبكة عن مسؤول أميركي سابق لم تسمّه لكنها وصفته بأنه على علم بالمفاوضات القول إن إسرائيل وأميركا ودول أخرى تتمسك بإطلاق سراح مجموعة كبيرة من مواطنيها المحتجزين.وقدّرت الشبكة أن لدى حماس وفصائل فلسطينية أخرى هاجمت مدنا ومستوطنات إسرائيلية في السابع من أكتوبر الجاري 230 محتجزا.، واتصالات مماثلة أيضا من قطر، في الوقت الذي يتعرض فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لضغوط من أهالي الأسرى الذين يرفضون الهجوم البري على غزة، فيما تطلب حماس إطلاق سراح كل الأسرى الفلسطينيين.

ونقلت قناة"القاهرة الإخبارية" عن مصادر رفيعة المستوى، الأحد، أن اتصالات مصرية مكثفة تجري مع كافة الدول والأطراف المعنية دوليا وإقليميا للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين بقطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي، تحاصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطالب أُسر أكثر من 230 أسيرا تحتجزهم حركة حماس داخل غزة منذ هجومها المباغت على بلدات ومستوطنات إسرائيلية في 7 أكتوبر.لكن أحدا لا يعرف كيف يمكن لنتنياهو المحاصر بانتقادات داخلية ومطالب عائلات الأسرى بالحرص في الهجوم على غزة أن يقضي على حماس أو أن يدخل القطاع برا في عملية تقول حماس إنها أحبطتها بضع مرات في اليومين الماضيين. headtopics.com

ونقلت صحيفة"تايمز أوف إسرائيل" عن أحد أهالي المحتجزين الإسرائيليين أنهم ناشدوا نتنياهو ألا يشن عمليات عسكرية تعرض حياة ذويهم للخطر، وقالوا إن صفقة إطلاق سراح"الجميع مقابل الجميع" سوف تلقى دعما شعبيا واسع النطاق.جولة عربية جديدة في مجلس الأمن لوقف القتال بغزة

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