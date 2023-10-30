تقرير إسرائيلي يكشف 'ما دار بين إيران وحماس' قبل 7 أكتوبر

أصدر مركز المعلومات حول الاستخبارات والإرهاب الإسرائيلي "ITIC"، الأحد، تقريرا قال فيه إن كبار المسؤولين الإيرانيين وحماس التقوا 4 مرات على الأقل في عام 2023، قبل هجوم 7 أكتوبر.وأشارت الصحيفة إلى أن "هذا المركز يعتمد غالبا في تقاريره على المصادر المفتوحة، لكن نظرا لأنه يدار من قبل كبار مسؤولي الاستخبارات السابقين، فهو أيضا على اتصال بعناصر الاستخبارات الحاليين".

وشنّت حماس في 7 أكتوبر هجوما هو الأعنف في تاريخ إسرائيل، أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول من الهجوم، كما تحتجز الحركة أكثر من 230 شخصا، من بينهم أجانب.قصفا مكثفا وعنيفا على قطاع غزة، أسفر منذ السابع من أكتوبر عن مقتل أكثر من 8 آلاف شخص، نحو نصفهم من الأطفال.وأشارت الصحيفة إلى أن "هذا المركز يعتمد غالبا في تقاريره على المصادر المفتوحة، لكن نظرا لأنه يدار من قبل كبار مسؤولي الاستخبارات السابقين، فهو أيضا على اتصال بعناصر الاستخبارات الحاليين".

وشنّت حماس في 7 أكتوبر هجوما هو الأعنف في تاريخ إسرائيل، أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول من الهجوم، كما تحتجز الحركة أكثر من 230 شخصا، من بينهم أجانب.قصفا مكثفا وعنيفا على قطاع غزة، أسفر منذ السابع من أكتوبر عن مقتل أكثر من 8 آلاف شخص، نحو نصفهم من الأطفال. headtopics.com

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: skynewsarabia »

مكتب نتنياهو: نرفض وقف إطلاق النار ولا عودة لما قبل 7 أكتوبرأكد متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض الحكومة بشدة دعوات وقف إطلاق النار، مؤكدا أنه 'لا عودة إلى ما قبل 7 أكتوبر'.فيما أشار إلى أ اقرأ أكثر ⮕

نتنياهو: نرفض وقف إطلاق النار ولا عودة لما قبل 7 أكتوبرأكد متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رفض الحكومة بشدة دعوات وقف إطلاق النار، مؤكدا أنه 'لا عودة إلى ما قبل 7 أكتوبر'.فيما أشار إلى اقرأ أكثر ⮕

جولة عربية جديدة في مجلس الأمن لوقف القتال بغزةفيما يشتعل القتال بين الجيش الإسرائيلي وحماس، وسط تحذيرات من اتساع الصراع إقليميا، يستعد مجلس الأمن لاجتماع طارئ آخر بشأن غزة، اليوم الاثنين، وتقول شبكة 'س اقرأ أكثر ⮕

أسعار الغاز تشهد انخفاضًا على الرغم من تصعيد الحرب في غزة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةأسعار الغاز تشهد انخفاضًا على الرغم من تصعيد الحرب في غزة تستمر أسعار الغاز في الانخفاض وسط الحرب المتصاعدة بين إسرائيل وحماس، وبلغ متوسط سعر جالون الغاز اقرأ أكثر ⮕

الضفة الغربية.. مقتل فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيليما يرفع الحصيلة إلى 111 قتيلا منذ 7 أكتوبر الجاري، بحسب إحصائيات طبية رسمية - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

بالصور: كيف كانت غزة قبل الحرب وكيف تبدو الآن؟نشرت شركة 'ماكسار' للتكنولوجيا صورا تقارن بين ما قبل القصف الإسرائيلي وما بعده في مناطق مثل بيت حانون، وحي الكرامة، وحي العطاطرة في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕