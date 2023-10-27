تقارير: الإدارة الأمريكية تسعى لإقناع إسرائيل بالعدول عن العملية البرية في غزة

وأفاد مراسل صحيفة"واشنطن بوست" نقلا عن مسؤولين حكوميين أمريكيين أن إدارة بايدن دعت إسرائيل إلى الامتناع عن غزو بري واسع النطاق والقيام بدلا من ذلك بحملة"جراحية" باستخدام الغارات الجوية وغارات القوات الخاصة.

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن"القوات البرية ستوسع نشاطها البري" هذه الليلة في قطاع غزة، بالتزامن مع الضربات الجوية المكثفة التي تستهدف القطاع.كشف مصدر مصري مطلع أنه بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ الذي سقط اليوم الجمعة على مدينة طابا مخلفا 6 إصابات وخسائر مادية كبيرة، فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها.أفادت القناة 13 الإسرائيلية، أن قوات الجيش تنفذ مناورة برية"خطيرة" لجمع المعلومات الاستخبارية وقامت بتقدم بري محدود على الحدود مع قطاع غزة.

تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق في حوار مع قناة RT إن المحتجزين المدنيين لدينا موقوفون بسبب جنسيتهم الإسرائيلية، مشيرا إلى أنهم من حملة الجنسية المزدوجة.أعلنت وسائل الإعلام المصرية وصول لجنة تحقيق من القوات المسلحة المصرية إلى موقع سقوط صاروخ على مبنى للإسعاف في مدينة طابا. headtopics.com

عجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو لإصابة مباشرة لأحد المباني في تل أبيب والأضرار التي لحقت به، عقب إطلاق كتائب القسام رشقة صاروخية على المدينة.كان يسافر بهوية منتحلة، وتفاجأ أثناء عودته إلى مكان إقامته بفندق"ذا ديبلومات" بمنطقة سليمة في مالطا، بأحدهم يناديه باسمه الحقيقي، استدار تلقائيا، فانطلق الرصاص وأصابه في مقتل.علق البرلماني المصري والكاتب الصحفي مصطفى بكري على بيان المتحدث العسكري المصري، بأن هناك طائرة مجهولة سقطت بجوار وحدة الإسعاف في مدينة طابا.

نشر موقع"Global Firepower" المتخصص في الشؤون العسكرية التصنيف السنوي لأقوى الجيوش في العالم لعام 2023، وتصدرت مصر التصنيف كأقوى جيش عربي.الخارجية المصرية تصدر بيانا باسم الدول العربية حول الأوضاع في غزة headtopics.com

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إسرائيل وافقت على تأجيل عمليتها البرية في غزة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةإسرائيل وافقت على تأجيل عمليتها البرية في غزة حذرت الولايات المتحدة، إسرائيل مرارًا وتكرارًا من الصعوبات التي سيواجهها الجنود الإسرائيليون عند دخولهم إلى غزة، اقرأ أكثر ⮕

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حاكم فلوريدا يكشف عن ترتيبات لإرسال مسيّرات وذخائر لإسرائيل دعما لعمليتها البرية في غزةكشف حاكم فلوريدا رون ديسانتيس عن ترتيبات لإرسال مسيرات وأسلحة إلى إسرائيل، مع استعداد تل أبيب لشن عملية برية في غزة، في أحدث تصريحات له على دعمه إسرائيل خلال الانتخابات التمهيدية. اقرأ أكثر ⮕