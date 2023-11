تقارير.. كبار أندية دوري روشن تتنافس للتعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو

وأوضح الموقع أن مسؤولي النادي السعودي يهدفون إلى إقناعه بعرض ضخم، يشبه إلى حد ما العرض الذي تلقاه الصيف الماضي، مشددًا إلى فرصة إقناع الهلال للمدرب البرتغالي تزداد الآن. .كما ذكرت تقارير صحفية أخرى أن جوزيه مورينيو وافق بالفعل على التدريب في السعودية، حيث سيتنافس أيضاً كل من ناديي ‎الأهلي والاتحاد للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة. .

ALYAUM: لجنة الانضباط تغرم الأهلي والنصر والفتحغرمت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم أندية الأهلي والنصر والفتح عن منافسات الجولة 11 من دوري روشن.

ALMOWATENNET: جيسوس يتوج بجائزة أفضل مدرب في أكتوبر | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةجيسوس يتوج بجائزة أفضل مدرب في أكتوبر توج المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، بجائزة الأفضل في دوري روشن السعودي خلال شهر أكتوبر، بعد المستوى المميز للفريق

ALYAUM: سيطرة هلالية على جوائز الأفضل بدوري روشنسيطر فريق الهلال على جوائز الأفضل خلال شهر أكتوبر من دوري روشن التي أُعلنت اليوم الأربعاء.

ALMOWATENNET: ياسين بونو أفضل حارس مرمى في أكتوبر | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةياسين بونو أفضل حارس مرمى في أكتوبر تألق حارس المرمى المغربي ياسين بونو، بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ليحصد جائزة الأفضل في دوري روشن

AAWSAT_NEWS: ماركو سيلفا مدرب فولهام: السعوديون جادون في «تنافسية دوريهم»اعترف البرتغالي ماركو سيلفا، مدرب فولهام الذي ينافس في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بأنه رفض عرضين من أندية في الدوري السعودي لتدريبها الصيف الماضي.

ALYAUM: فوك رازوفيتش: هدفنا البقاء في روشن.. والتأهل للدور التالي بدوري أبطال آسياقال فوك رازوفيتش مدرب الفيحاء إن هدف ناديه خلال الموسم الحالي هو البقاء في دوري روشن للمحترفين.

