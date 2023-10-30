تفعيل “النتيجة خير” في الكليات التقنية للبنات بمنطقة الرياض

اختتمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض والكليات التقنية لتدريب البنات التابعة لها البالغ عددها ١١ كلية منتشرة بمدن ومحافظات المنطقة مشاركتها في تفعيل الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي لشهر أكتوبر من هذا العام تحت شعار “النتيجة خير”.

وقد اشتمل تفعيل الحملة على إقامة محاضرات توعوية في كل الكليات بالتعاون مع ١١ جهة صحية خارجية مع توزيع ٢٠٥٠ منشورًا توعويًا. كما تم إعداد ما يتجاوز ٦٠ مادة إعلامية للنشر في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع. ويتجاوز عدد المستفيدات من هذه الحملة ٧٤٠٠ مستفيدة.

من جانبه، أكد المدير العام للإدارة أ. عبدالرحمن الحامد أهمية المشاركة في تفعيل مثل هذه الحملات لأهميتها في رفع الوعي بين أوساط بناتنا المتدربات وأسرهن مما ينعكس إيجابًا على صحة المجتمع وسلامته؛ إذ تولي الدولة -رعاها الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين -حفظهما الله- اهتمامًا بالغًا لأبناء وبنات الوطن، وتبذل كل ما من شأنه أن يضمن سلامة الإنسان على هذه الأرض الطيبة. headtopics.com

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