تفاعل مع أطفال يصلون داخل كنيسة في غزة.. والبابا فرنسيس يدعو لوقف الحرب

The children of Gaza who are seeking refuge in the Catholic Church praying this morning. The sound of bombing can be heard in the beginning, but they continue their prayer. Resilience. We pray for and with all the children or Gazaوقال في القداس الأسبوعي في ساحة القديس بطرس"لا ينبغي لأحد أن يتخلى عن إمكانية وقف الأسلحة".

وأضاف"وقف إطلاق النار... نقول 'وقف إطلاق النار، وقف إطلاق النار'. أيها الإخوة والأخوات، توقفوا! الحرب دائما هزيمة، دائما". وقال المكتب الإعلامي الحكومي، إن المركز الثقافي الأرثوذكسي يضم 1000 نازح ومدرسة الروم لجأ إليها أكثر من 500 نازح.

وفي الـ 19 من الشهر الجاري استهدف القصف الإسرائيلي كنيسة الروم الأرثوذكس في مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 16 مسيحيا من العائلات الفلسطينية.

