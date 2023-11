تفاصيل متحف العمارة والتصميم في حديقة الملك سلمان بالرياض

وأضافت "السليمان" لـ"اليوم"، أن المتحف مهم جدًا لأنه يتحدث عن قصة العمارة والتصميم بشكل عام، سواء بارتباط العمران والتصميم في المملكة عالميًا، أو توثيق الجوانب المرتبطة بالموروث الثقافي والعمراني والاجتماعي، وكيف تشكلت هوياتنا في مناطق مختلفة.

أوضحت أن الهيئة شريك استراتيجي مع إثراء في فعالية تنوين في نسختها السادسة، ويهمنا دعم الجوانب الإبداعية وأي عمل ينمّي القطاع بحكم أن دورنا تنظيم وتنمية القطاع بشتى مجالاته في جميع مجالات الإبداع، من خلال العمارة والتصميم الحضري والتصميم الجرافيكي وتصميم المنتجات والتصميم الداخلي وعمارة البيئة.

ولفتت السليمان إلى أن عدد المبادرات التي تنفذها الهيئة 33 في 6 برامج، وبعضها رأت النور وهي الآن في نسختها الأولى، وقد فعّلنا 28 مبادرة، والعام المقبل سنفعل المبادرات المتبقية. ذكرت، مي شكري، عميدة كلية التصاميم بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، أن انطلاقة تنوين جاءت للمجتمع في تعريف التصميم، أما الآن فتلامس المتخصصين في التصميم بجميع مجالاته، ما يعطي فرصة لتبادل الخبرات والأفكار.

وبين فهد اليامي، وكيل كلية العمارة والتخطيط للتطوير والشراكة المجتمعية بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، أن معارض تنوين السنوية عبارة عن حراك ثقافي ومعماري، تبرز فيه المشاريع النوعية والرائدة على مستوى على مستوى المجتمع، ونتاج ذلك يساعدنا في تطوير البرامج ومخرجات التعلم بالطاقات والكفاءات الوطنية الشابة.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALYAUM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALYAUM: الاتحاد يبلغ ربع نهائي الكأس بثلاثية أمام الفيحاءبلغ الاتحاد الدور ربع النهائي لكأس الملك، بعد فوزه على الفيحاء 3-0، في المباراة التي أقيمت الثلاثاء على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: ماني يقود النصر لربع نهائي كأس الملك على حساب الاتفاققاد السنغالي ساديو مانيه فريقه للنصر للدور ربع النهائي لكأس الملك، بفضل الهدف الذي سجله في مرمى الاتفاق في الدقيقة 107 من زمن المباراة التي جرت على ملعب الأول بارك بالرياض.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: مرآة برونزية من الفاو تمثل تقليداً موغلاً في القدميحتفظ متحف قسم الآثار التابع لجامعة الملك سعود بمرآة برونزية أثرية، مصدرها قرية الفاو المشرفة على الحافة الشمالية الغربية للربع الخالي في محافظة السليل.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: فيديو.. وصول طائرة الإخلاء الطبي للتوأمين السياميين النيجيريين إلى الرياضوصلت طائرة الإخلاء الطبي للتوأم السيامي النيجيري إلى الرياض 'حسنة وحسينة'، تمهيدًا لإجراء عملية فصلهما في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بالرياض.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: مستشفى الرس قدم 123 عملية خلوع ولادية و477 استشارة طبية خلال 2023زيارة الفريق الطبي للمستشفى الرس العام تأتي في إطار تطوير علاقات التعاون وتعزيز الجهود المشتركة بين مكونات التجمع ومستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات جديدة في اليمن وباكستانواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس تقديم مساعدات إيوائية وغذائية متنوعة للأسر المتضررة من إعصار 'تيج' في مديريتي الريدة وقصيعر بمحافظة حضرموت.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕