تفاصيل متحف العمارة والتصميم في حديقة الملك سلمان بالرياض

وأضافت "السليمان" لـ"اليوم"، أن المتحف مهم جدًا لأنه يتحدث عن قصة العمارة والتصميم بشكل عام، سواء بارتباط العمران والتصميم في المملكة عالميًا، أو توثيق الجوانب المرتبطة بالموروث الثقافي والعمراني والاجتماعي، وكيف تشكلت هوياتنا في مناطق مختلفة.
أوضحت أن الهيئة شريك استراتيجي مع إثراء في فعالية تنوين في نسختها السادسة، ويهمنا دعم الجوانب الإبداعية وأي عمل ينمّي القطاع بحكم أن دورنا تنظيم وتنمية القطاع بشتى مجالاته في جميع مجالات الإبداع، من خلال العمارة والتصميم الحضري والتصميم الجرافيكي وتصميم المنتجات والتصميم الداخلي وعمارة البيئة.
ولفتت السليمان إلى أن عدد المبادرات التي تنفذها الهيئة 33 في 6 برامج، وبعضها رأت النور وهي الآن في نسختها الأولى، وقد فعّلنا 28 مبادرة، والعام المقبل سنفعل المبادرات المتبقية. ذكرت، مي شكري، عميدة كلية التصاميم بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، أن انطلاقة تنوين جاءت للمجتمع في تعريف التصميم، أما الآن فتلامس المتخصصين في التصميم بجميع مجالاته، ما يعطي فرصة لتبادل الخبرات والأفكار.
وبين فهد اليامي، وكيل كلية العمارة والتخطيط للتطوير والشراكة المجتمعية بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، أن معارض تنوين السنوية عبارة عن حراك ثقافي ومعماري، تبرز فيه المشاريع النوعية والرائدة على مستوى على مستوى المجتمع، ونتاج ذلك يساعدنا في تطوير البرامج ومخرجات التعلم بالطاقات والكفاءات الوطنية الشابة.
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