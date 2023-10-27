تفاصيل عقد التسوية التصالحية في قضايا التهريب الجمركي

أكدت قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية على أنه يجوز عقد التسوية الصلحية في قضايا التهريب الجمركي، وفقاً للأحكام الواردة في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.وبناءً على طلب كتابي من صاحب الشأن، سواءً قبل رفع الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم الابتدائي، وتسقط الدعوى بعد انتهاء إجراءات المصالحة عليها، ويحق لصاحب الشأن عدم قبول التسوية الصلحية.1- الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته إن كان شخصاً طبيعياً.

5- تحديد وسيلة الاتصال أو وسائل الاتصال الخاصة بالمدعي التي يمكن من خلالها التواصل معه أو مع من يمثله بما في ذلك رقم الجوال.7- تاريخ التبليغ بقرار الهيئة أو اللجنة الداخلية المعنية ونتيجته، وذلك بالنسبة للاعتراض المحال إليها إن وجد.تُرفع الدعوى المرتبطة بجرائم التهريب الجمركي وما في حكمه، والشروع في أي منها، الداخلة في اختصاص دوائر اللجان الجمركية من الجهة المختصة من خلال النظام الإلكتروني.

ووفق المتطلبات التي تحددها الأمانة العامة، مستوفية للبيانات الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية. أكدت قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية على أنه يجوز عقد التسوية الصلحية في قضايا التهريب الجمركي، وفقاً للأحكام الواردة في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.وبناءً على طلب كتابي من صاحب الشأن، سواءً قبل رفع الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم الابتدائي، وتسقط الدعوى بعد انتهاء إجراءات المصالحة عليها، ويحق لصاحب الشأن عدم قبول التسوية الصلحية.1- الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته إن كان شخصاً طبيعياً. headtopics.com

5- تحديد وسيلة الاتصال أو وسائل الاتصال الخاصة بالمدعي التي يمكن من خلالها التواصل معه أو مع من يمثله بما في ذلك رقم الجوال.7- تاريخ التبليغ بقرار الهيئة أو اللجنة الداخلية المعنية ونتيجته، وذلك بالنسبة للاعتراض المحال إليها إن وجد.تُرفع الدعوى المرتبطة بجرائم التهريب الجمركي وما في حكمه، والشروع في أي منها، الداخلة في اختصاص دوائر اللجان الجمركية من الجهة المختصة من خلال النظام الإلكتروني.

ووفق المتطلبات التي تحددها الأمانة العامة، مستوفية للبيانات الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.

اقرأ أكثر:

twasulnews »

بايدن يكشف عن تفاصيل محادثة مع الرئيس الصيني في 2021بايدن يكشف عن تفاصيل محادثة مع الرئيس الصيني في 2021 اقرأ أكثر ⮕

تفاصيل التجهيزات الأخيرة لانطلاق ⁧‫موسم الرياض | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةتفاصيل التجهيزات الأخيرة لانطلاق ⁧‫موسم الرياض كشف المستشار في الديوان الملكي رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، عن تفاصيل التجهيزات الأخيرة قبل انطلاق فعاليات اقرأ أكثر ⮕

مجسم يحاكي القطاع بالنقب.. تدريب إسرائيلي في 'غزة الصغيرة'في إطار استعدادته لعمليته البرية في قطاع غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي تحركاته البرية في 'غزة الصغيرة' وهو اسم أُطلق على منطقة تدريبات عسكرية تحاكي في تفاصيلها كل تفاصيل غزة. اقرأ أكثر ⮕

السيسي يحدد 'المخرج الوحيد' للوضع المتأزم في غزةاعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، أن المخرج الوحيد للوضع المتأزم في غزة هو العمل على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. اقرأ أكثر ⮕

هنغاريا تحث على التسوية السلمية في أوكرانيا واستئناف الحوار مع روسياأكد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أنه لتحقيق مستقبل أفضل لأوروبا، يجب إرساء تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية واستئناف الحوار العقلاني مع روسيا بعيدا عن الأيديولوجية. اقرأ أكثر ⮕

وزير الصناعة يبحث تعزيز التعاون مع نظيره الهنديعقد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف اليوم, اجتماعاً مع وزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند بيوش جويال، على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في العاصمة الرياض. اقرأ أكثر ⮕