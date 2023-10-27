تعليق الدارسة الحضورية غدًا لطلاب الدراسات العليا في جامعة جدة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية

شركة أمازون تعلن عن وظائف موسمية في الرياض وجدةوقال حسين القحطاني، المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد: إن هناك فرصًا لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة جدة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة.

وأوضح القحطاني أن الحالة المطرية ستكون مستمرة حتى يوم‫ الاثنين المقبل، مشيرًا إلى أن الحالة المؤثرة حاليًّا ستنتهي تدريجيًّا خلال الساعات المقبلة. كما أهاب مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة بالجميع أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه؛ نظرًا لتعرض جميع محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية بدايةً من الجمعة المقبل حتى الثلاثاء حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.كذلك دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.

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