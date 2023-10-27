تعليق مصري على واقعتي طابا ونويبع.. 'كل الخيارات متاحة'

علّق رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، اللواء أحمد العوضي، في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، على واقعتي سقوط طائرة مسيّرة مجهولة الهوية في مدينة طابا المصرية، إضافة لسقوط مقذوف على مدينة نويبع، في الساعات الأولى من صباح الجمعة.في العديد من المرات، وبالتأكيد فالقاهرة لن تسمح بأي حال من الأحوال بالاعتداء على أراضيها، وهذا أمر مرفوض على كافة المستويات".

وأضاف رئيس الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري أن "مصر تحتفظ بحقها في الرد في الوقت والمكان المناسبين، وكل الخيارات مطروحة"، مشددًا على امتلاك مصر لـ"القدرات التي تستطيع الرد بها على أي عدائيات".على مختلف اتجاهاته"، ومع ذلك أكد أن "القيادة السياسية حكيمة في قراراتها، وتستطيع اتخاذ القرار المناسب وسط تلك التطورات المتلاحقة".أعلن الجيش المصري، سقوط طائرة مسيّرة مجهولة الهوية صباح الجمعة، بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابا.

قالت المصادر إن المقذوف سقط على أرض صحراء، مما أدى إلى حدوث انفجار من دون تسجيل خسائر بشرية، ويجرى حاليا البحث وجمع المعلومات عن مصدر المقذوف. أكد مصدر سيادي مصري، أن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد، وذلك بعد سقوط صاروخ استهدف مبنى إسعاف تابع لمستشفى طابا، موضحًا أنه بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ ستكون كل الخيارات متاحة للتعامل معها. headtopics.com

وأشار إلى أن "واقعة الطائرة المُسيّرة التي سقطت فوق طابا لا تزال في طور التحقيقات الرسمية؛ للبحث عن هوية من أطلقها، وكذلك التحقيقات في واقعة مقذوف نويبع، وننتظر تلك النتائج ونثق في قدرات كافة المؤسسات الرسمية".

بعد ساعات من الحادث الأول، أفادت مصادر أمنية مصرية، بسقوط مقذوف على مدينة نويبع في محافظة جنوب سيناء. تقع طابا على رأس خليج العقبة على بعد 7 كيلومترات من مدينة إيلات الإسرائيلية، و220 كيلومترا من قطاع غزة. headtopics.com

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