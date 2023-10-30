تعليق الدراسة الحضورية اليوم في مدارس عسير وتبوك

وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرة عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم التابعة لها.

كما أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، تعليق الدراسة الحضورية اليوم في مدارس مدينة تبوك والقرى التابعة لها، بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، عن الأحوال الجوية وحرصًا على سلامة الجميع.

وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرة عبر منصة "مدرستي"، لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس في مدينة تبوك والقرى التابعة لها.

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