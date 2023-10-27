تعرّف على تفاصيل قرار مجلس الوزراء حول إنشاء المركز الوطني للتفتيش والرقابة.. وترتيباته التنظيمية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، تفاصيل قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخراً وتضمن الموافقة على إنشاء المركز الوطني للتفتيش والرقابة..

9- ممثل من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. 10- الرئيس التنفيذي. ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. المادة السادسة: المجلس هو السلطة العليا للمركز، ويتولى الإشراف على شؤونه وإدارته وتصريف أموره، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق أهدافه وممارسة صلاحياته في حدود أحكام الترتيبات التنظيمية.

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