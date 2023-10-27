تعرف على أرباح الثلاثة الكبار في عالم التواصل الاجتماعي

حققت شركات جوجل، ويوتيوب، وميتا (التي تشمل فيسبوك وإنستجرام وكذلك واتساب) إيرادات من الإعلانات بلغت نحو 193 مليار دولار.وسجلت إيرادات أبرز منصات التواصل الاجتماعي حول العالم من الإعلانات، ارتفاعا بنحو 7 في المئة خلال ستة أشهر من 2023.وحلت جوجل في الصادرة بنحو 117.8 مليار دولار مسجلة ارتفاعًا بنحو 6 في المئة خلال ستة أشهر على أساس سنوي، مشكلة 78 في المئة من إجمالي إيرادات الشركة الأم"ألفابت".

وسجلت الشركة ارتفاعًا في إيراداتها من الإعلانات بنحو 3 في المئة، بنحو 59.7 مليار دولار، مقارنة بالربع السابق البالغ 58.1 مليار دولار.وحلت شركة ميتا في المركز الثاني بإيرادات من الإعلانات في منصاتها بلغت 59.6 مليار دولار، مرتفعة 8 في المئة، مقارنة بـ55.2 مليار دولار للفترة نفسها من 2022.وارتفعت إيرادات"ميتا" خلال الربع الثاني، بنحو 12 في المئة بتسجيل 31.5 مليار دولار، مقارنة بـ28.1 مليار دولار للربع السابق.وسجلت يوتيوب إيرادات 15.6 مليار دولار بارتفاع 8 في المئة، مقارنة بـ14.

وتراجعت إيراداتها على أساس فصلي بنحو 4 في المئة بتسجيل 7.1 مليار دولار في الربع الثاني، مقارنة بـ 7.3 مليار دولار في الربع السابق.وتبلغ قيمة سوق الإعلانات الإلكترونية حاليا 300 مليار دولار، فيما ستواصل الارتفاع في الأعوام المقبلة، وسط محاولات شركات التكنولوجيا العملاقة المحافظة على مكاسبها الإعلانية. headtopics.com

حققت شركات جوجل، ويوتيوب، وميتا (التي تشمل فيسبوك وإنستجرام وكذلك واتساب) إيرادات من الإعلانات بلغت نحو 193 مليار دولار.وسجلت إيرادات أبرز منصات التواصل الاجتماعي حول العالم من الإعلانات، ارتفاعا بنحو 7 في المئة خلال ستة أشهر من 2023.وحلت جوجل في الصادرة بنحو 117.8 مليار دولار مسجلة ارتفاعًا بنحو 6 في المئة خلال ستة أشهر على أساس سنوي، مشكلة 78 في المئة من إجمالي إيرادات الشركة الأم"ألفابت".

وسجلت الشركة ارتفاعًا في إيراداتها من الإعلانات بنحو 3 في المئة، بنحو 59.7 مليار دولار، مقارنة بالربع السابق البالغ 58.1 مليار دولار.وحلت شركة ميتا في المركز الثاني بإيرادات من الإعلانات في منصاتها بلغت 59.6 مليار دولار، مرتفعة 8 في المئة، مقارنة بـ55.2 مليار دولار للفترة نفسها من 2022.وارتفعت إيرادات"ميتا" خلال الربع الثاني، بنحو 12 في المئة بتسجيل 31.5 مليار دولار، مقارنة بـ28.1 مليار دولار للربع السابق.وسجلت يوتيوب إيرادات 15.6 مليار دولار بارتفاع 8 في المئة، مقارنة بـ14. headtopics.com

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