تعرف على أسهل وأسرع طريقة لتسريع حاسوبك القديم (فيديو)

وهناك بعض الخطوات البدائية التى قدمها موقع how to geek الأمريكي، التي يمكنها أن تسرع جهازك بشكل جيد فى وقت قليل دون الحاجة لتحميل برامج مجهولة المصدر أو اللجوء لمختص.- قم بعد ذلك بالعودة وفتح run من جديد وبداخلها اكتب prefetch وبعد ذلكوبعد ذلك قم بغلق الجهاز وفتحه مرة أخرى وستلاحظ الفارق فى السرعة الخاصة بالجهاز، لأن هذه الملفات كلما كثرت يثقل الجهاز ويكون بطيئا.
وهناك بعض الخطوات البدائية التى قدمها موقع how to geek الأمريكي، التي يمكنها أن تسرع جهازك بشكل جيد فى وقت قليل دون الحاجة لتحميل برامج مجهولة المصدر أو اللجوء لمختص.- قم بعد ذلك بالعودة وفتح run من جديد وبداخلها اكتب prefetch وبعد ذلكوبعد ذلك قم بغلق الجهاز وفتحه مرة أخرى وستلاحظ الفارق فى السرعة الخاصة بالجهاز، لأن هذه الملفات كلما كثرت يثقل الجهاز ويكون بطيئا.
المملكة العربية السعودية عناوين
اكتب تعليق
SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: OKAZ_online | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: OKAZ_online | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: OKAZ_online | اقرأ أكثر ⮕