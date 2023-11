تعرف على أسهل وأسرع طريقة لتسريع حاسوبك القديم (فيديو)

وهناك بعض الخطوات البدائية التى قدمها موقع how to geek الأمريكي، التي يمكنها أن تسرع جهازك بشكل جيد فى وقت قليل دون الحاجة لتحميل برامج مجهولة المصدر أو اللجوء لمختص.- قم بعد ذلك بالعودة وفتح run من جديد وبداخلها اكتب prefetch وبعد ذلكوبعد ذلك قم بغلق الجهاز وفتحه مرة أخرى وستلاحظ الفارق فى السرعة الخاصة بالجهاز، لأن هذه الملفات كلما كثرت يثقل الجهاز ويكون بطيئا.

وهناك بعض الخطوات البدائية التى قدمها موقع how to geek الأمريكي، التي يمكنها أن تسرع جهازك بشكل جيد فى وقت قليل دون الحاجة لتحميل برامج مجهولة المصدر أو اللجوء لمختص.- قم بعد ذلك بالعودة وفتح run من جديد وبداخلها اكتب prefetch وبعد ذلكوبعد ذلك قم بغلق الجهاز وفتحه مرة أخرى وستلاحظ الفارق فى السرعة الخاصة بالجهاز، لأن هذه الملفات كلما كثرت يثقل الجهاز ويكون بطيئا.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: TWASULNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALYAUM: فيديو| رئيس لجنة العقار بالشرقية لـ'اليوم': زيادة متوقعة على شراء الأراضيفيديو| رئيس لجنة العقار بالشرقية لـ'اليوم': زيادة متوقعة على شراء الأراضي

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

OKAZ_ONLINE: بعد ٤٠ عاماً.. البيضاني يحتفي بأستاذه القديم العياشيبعد ٤٠ عاماً.. البيضاني يحتفي بأستاذه القديم العياشي

مصدر: OKAZ_online | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: بوريس جونسون رأى في كورونا «طريقة الطبيعة للتعامل مع كبار السن»كشف التحقيق العام بشأن طريقة تعامل الحكومة البريطانية مع تفشي فيروس كورونا أن بوريس جونسون كان يعتقد أن الفيروس هو طريقة الطبيعة للتعامل مع كبار السن.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: قيادي في 'حماس' ردا على إعلان إطلاق سراح مجندة إسرائيلية: ما ستقوله المقاومة هو القول الفصلعلق عضو المكتب السياسي لحركة 'حماس' عزت الرشق، على إعلان الجيش الإسرائيلي إطلاق سراح مجندة خلال عملية برية في غزة، مشيرا إلى أنها مزاعم تهدف للتشويش على فيديو الأسيرات الثلاث.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

OKAZ_ONLINE: علماء يكتشفون طريقة تكوين تمثال أبو الهول في مصرعلماء يكتشفون طريقة تكوين تمثال أبو الهول في مصر

مصدر: OKAZ_online | اقرأ أكثر ⮕

OKAZ_ONLINE: تعرف على أسوأ المشروبات لصحتكحذَّر عدد من خبراء التغذية من بعض المشروبات التي قالوا إنه ينبغي تجنبها حفاظاً على الصحة.

مصدر: OKAZ_online | اقرأ أكثر ⮕