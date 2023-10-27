تعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة المتنوع

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تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميستُقام اليوم الخميس عدداً من المباريات الهامة بالدوريات المختلفة نستعرضها في السطور التالية: اقرأ أكثر ⮕

الهلال والنصر يواجهان أحد والوحدة في دوري السلةتنطلق يوم غد الجمعة منافسات الجولة الثالثة لمباريات الدوري الممتاز لكرة السلة بإقامة ( ٦) مباريات اقرأ أكثر ⮕

دوري السيدات: النصر للقبض على الصدارة... والهلال في مهمة تعويضتنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة الثالثة من دوري السيدات السعودي، إذ يستعد النصر للقبض على الصدارة على حساب شعلة الشرقية. اقرأ أكثر ⮕

بالفيديو: سقوط صاروخ في طابا بمصر وأنباء عن وقوع إصاباتقال الجيش الإسرائيلي إنه على علم بوقوع حادث أمني بالقرب من حدوده على البحر الأحمر مع مصر في وقت مبكر من اليوم الجمعة، عقب تقارير عن انفجار في مدينة طابا. اقرأ أكثر ⮕

قدم.. رابطة الدوري الفرنسي تعاقب الجزائري عطال لدعمه فلسطينالإيقاف لمدة 7 مباريات اعتبارا من 31 أكتوبر بسبب منشور على حسابه بإنستغرام - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على منزل بخان يونسقتل أربعة أشخاص وإصيب آخرون، اليوم (الجمعة)، في قصف إسرائيلي على منزل بالمعسكر الغربي لخان يونس، وذلك وفق ما نقلته وسائل إعلام فلسطينية. اقرأ أكثر ⮕