تعرف إلى خدمة إعداد الدروس من منصة مدرستي

إنشاء واجب أو اختبار أو نشاط أثناء إعداد الدرس.

3000 طالب يتنافسون في معارض الإدارات التعليمية للمشاركة في"آيسف 2024"إضافة ورصد المهام التي تم تسليمها خارج نطاق المنصة.شركة فالكونفيز تُكرّم فريق عملها بتوزيع حصص ملكية من أسهم الشركة في احتفالية مميزة، من منطلق إيمانها الراسخ بأن فريق العمل هو أساس نجاحها وتفوقها.

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تعليم عسير : الدراسة عبر منصة مدرستي غدًا | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةتعليم عسير : الدراسة عبر منصة مدرستي غدًا قررت إدارة تعليم عسير تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عبر منصة مدرستي يوم غد الأحد بناء على ما ورد من المركز الوطني اقرأ أكثر ⮕

بسبب الأحوال الجوية.. تعليق الدراسة غدًا في ينبع وتبوكأعلنت إدارة تعليم ينبع تعليق الدراسة الحضورية غداً وتحويلها 'عن بُعد' عبر منصة 'مدرستي' في مدارس محافظة ينبع والقطاعات التابعة لها لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكتب التعليم بمحافظة العيص. اقرأ أكثر ⮕

لسوء الطقس.. تعليق الدراسة الحضورية غدًا في الطائف والباحةأعلنت إدارة التعليم بمحافظة الطائف تعليق الدراسة الحضورية غداً بمدارس الطائف والمحافظات التابعة لها تعليمياً، واستمرارها عبر منصة مدرستي. اقرأ أكثر ⮕

أسبوع 'مطري'.. وتعليق الدراسة بعدة مناطقعلقت إدارة التعليم في جدة، الدراسة الحضورية (الأحد)، وتحويلها عن بعد عبر منصة 'مدرستي'، وذلك لجميع الطلبة ومنسوبي المدارس ومكاتب التعليم بجدة ورابغ وخليص. اقرأ أكثر ⮕

'تعليم رجال ألمع' تُقرِّر تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي ليوم غد الأحدسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

'تعليم جازان': تحويل الدراسة ليوم غدٍ الاثنين عن بعد عبر ‎منصة مدرستي في جميع المكاتبسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕