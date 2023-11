تعرف على أسوأ المشروبات لصحتك

بالإضافة إلى ذلك، فقد ذكرت دراسة سابقة نشرت في عام 2016 أن الصودا تؤثر سلباً على نوم البالغين، هذا بالإضافة لتسببها في الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن.قالت جينان البنا، أستاذة التغذية في جامعة هاواي، إن الشاي المثلج يحتوي على كمية كبيرة من السكر المضاف.

وأضافت: «لقد تبين أن الاستهلاك العالي للمشروبات المحلاة مثل الشاي المثلج يرتبط بتطور متلازمة التمثيل الغذائي ومرض السكري من النوع الثاني».تحتوي العصائر الصناعية على كمية كبيرة من السكر المضاف والمواد الصناعية، وقد أكد خبراء الصحة على ضرورة الاستعانة بالعصائر الطبيعية بدلاً منها، مشيرين إلى أنها قد تؤدي إلى الإصابة بالسمنة والسكري، كما أنها تؤثر سلباً على صحة الأمعاء.

يقول الخبراء إن مشروبات القهوة المنكهة مثل الفرابتشينو والموكا واللاتيه تحتوي على كمية كبيرة من الدهون المشبعة والسكر، وهذا الأمر يؤدي إلى ارتفاع هرمون الأنسولين وزيادة تخزين الدهون بالجسم.

