تظاهرة حاشدة في مدينة الدار البيضاء بالمغرب تنديدا بالقصف المكثف على غزة

ونظمت أيضا تظاهرة حاشدة في مدينة طنجة دعما لقطاع غزة الذي يتعرض لقصف مكثف، وقتل، وقطع للكهرباء والإنترنت، وتدمير لكل مظاهر الحياة، وحجب كل مصادر الحقائق والمعلومات حول ما يحدث من مجازر وجرائم حرب.

وأعلنت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، عن تنظيم 160 وقفة في 65 مدينة أمام مختلف مساجد المملكة، استجابة لنداء الهيئة للاحتجاج في الجمعة الثالثة من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر. كما أصدرت حركة"حماس" مساء اليوم الجمعة بيانا بشن الغارات الإسرائيلية العنيفة التي شنها الجيش الإسرائيلي بوتيرة عالية على غزة، ووأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من الشهر الجاري إلىمن بينهم 3038 طفلا و1726 امرأة و414 مسنا، فيما وصلت عدد الإصابات إلى ونحو 20 ألف جريح، إضافة إلى نحو ألفي مفقود تحت الأنقاض.

أصدر الجيش المصري على لسان المتحدث العسكري، بيانا يكشف فيه ملابسات حادثة طابا وسقوط طائرة بدون طيار صباح اليوم الجمعة في المدينة، وكشف عن إجراءات الجيش بهذا الصدد.آبل تصدر"تحديثا أمنيا عاجلا" وتحث مستخدمي"آيفون" على تثبيته! headtopics.com

أفاد مراسل RT في قطاع غزة، بأن الطائرات الإسرائيلية تشن الآن هجوما ضخما وعنيفا على عموم مناطق قطاع غزة، متسببة بانقطاع شبكة الاتصالات عن القطاع.مقتل فلسطينيين في قتال عنيف مع القوات الإسرائيلية في جنين ومخيمهااستفز إعلامي إسرائيلي المصريين بتوجيه رسالة لهم باللغة العربية ردا على الإعلامية المصرية بسمة وهبة، التي وجهت رسالة لإسرائيل باللغة العبرية.

أوضح بطل العالم السابق في الملاكمة للوزن الثقيل مايك تايسون السبب وراء رفضه النزال أمام مقاتل الفنون القتالية المختلطة الروسي فيودور إميليانينكو.قال البيت الأبيض اليوم الخميس إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أوصل رسالة مباشرة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي يحذره فيها من استهداف الجنود الأمريكيين في المنطقة.أفاد مصدر هندي وآخر قطري، أن محكمة في قطر قضت يوم أمس الخميس بإعدام ثمانية مسؤولين سابقين في البحرية الهندية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل. headtopics.com

اقرأ أكثر:

RTARABIC »

مدن عربية وإسلامية وغربية.. مظاهرات حاشدة تضامنا مع غزة (فيديو)شهدت عدة مدن عربية وإسلامية وغربية اليوم الجمعة مظاهرات حاشدة تضامنا مع أهالي قطاع غزة وتنديدا بالقصف الإسرائيلي العنيف على القطاع. اقرأ أكثر ⮕

مسيرات ليلية حاشدة في مدن عربية وعالمية تنديدا بالعدوان على غزة (شاهد)صحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕

كيف تصطاد إسرائيل الصحفيين وأسرهم؟خالد الدرة مصور RT وسائد السويركي مع مصطفي البايض مراسلا القناة في غزة فجعوا بمقتل أفراد أسرهم بالقصف الإسرائيلي غير المنقطع منذ السابع من أكتوبر على غزة يتحدثون عن الأحزان والصمود اقرأ أكثر ⮕

مدن الضفة تشهد مسيرات حاشدة تنديدا بالحرب على غزةخرجت مسيرات بالآلاف عقب صلاة الجمعة في مدن وبلدات الضفة المحتلة، بحسب مراسل الأناضول. - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

مجسم يحاكي القطاع بالنقب.. تدريب إسرائيلي في 'غزة الصغيرة'في إطار استعدادته لعمليته البرية في قطاع غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي تحركاته البرية في 'غزة الصغيرة' وهو اسم أُطلق على منطقة تدريبات عسكرية تحاكي في تفاصيلها كل تفاصيل غزة. اقرأ أكثر ⮕

الأطفال الضحايا في غزة 'وصمة عار على ضميرنا الجماعي'حرب غزة: الأطفال الضحايا في غزة 'وصمة عار على ضميرنا الجماعي' اقرأ أكثر ⮕