تظاهرات حاشدة في عواصم ومدن أوروبية دعما لغزة

وتجمع مئات الأشخاص وسط العاصمة البلجيكية، بروكسل، منددين بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل"قاطعوا إسرائيل"، و"أوقفوا حصار غزة"، مطلقين شعارات"الحرية لفلسطين"، حسب ما أظهرت لقطات مصورة تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي مدينة"روتردام" غربي هولندا، ندد المتظاهرون بالهجمات الإسرائيلية على غزة ما أسفر عن قتل الآلاف من المدنيين الأبرياء، بما في ذلك النساء والأطفال.كما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع مصورة لتظاهرات حاشدة دعما لغزة في العاصمة الألمانية برلين.

وتنفذ إسرائيل منذ 3 أسابيع عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم"السيوف الحديدية" دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيدا، منهم 3038 طفلا، و1726 سيدة، و414 مسنا، إضافة إلى إصابة 18967 مواطنا بجراح مختلفة. headtopics.com

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة"حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

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