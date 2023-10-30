تضرر مستشفى القدس في غزة بعد قصف إسرائيلي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، فجر الإثنين، بأن أكثر من 25 غارة إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى القدس بتل الهوا- غربي غزة..وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إنه في التوقيت نفسه، قصف الجيش الإسرائيلي محيط مستشفى الصداقة التركي، وهو ما تسبّب في حالة من الرعب لدى المرضى الموجودين في المستشفى..وقتل عشرات الفلسطينيين معظمهم من الأطفال، في تجدُّد لقصف الطائرات الإسرائيلية، مساء الأحد، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تركّز على الشمال والوسط..

ووفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية، فقد استقبلت المستشفيات 32 قتيلاً إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزليْن شمال القطاع..وفي وسط القطاع، قصفت طائرات إسرائيلية منزلاً في منطقة الزوايدة، ما أدى إلى وفاة عدد من الأشخاص وإصابة العشرات، تم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى، إضافة إلى غارة أخرى على منزل في النصيرات، ما أدّى إلى مقتل امرأة وجميع أبنائها..واستهدف الطيران الإسرائيلي برج المهندسين في تل الهوا، جنوب غرب مدينة غزة، كما قتل طفلٌ (8 سنوات) في قصفٍ على منزل بمدينة رفح.

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