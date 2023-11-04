تضاعف عدد مشاهدات منشورات تيك توك التي تستخدم هاشتاج #StandwithPalestine

وتضاعف عدد مشاهدات منشورات"تيك توك" التي تستخدم هاشتاج (#StandwithPalestine) على مستوى العالم ما يقرب من أربعة أضعاف المشاركات التي تستخدم هاشتاج (#Standwith Israel) في الأسبوعين الماضيين، وفقًا لبيانات من مركز منشئي المحتوى في"تيك توك"، بحسب تقرير في موقع"الحديث حول الحرب على غزة، على واحدة من أكثر المنصات شعبية للشباب في العالم، أخذ حيزا بارزا، وتباينت فيه الرؤى والمواقف حتى بين الأوربيين
. ووفقاً لإحصائية التقرير، سجل على الصعيد العالمي، 210,000 منشور يستخدم هاشتاج (#StandwithPalestine) و 17,000 منشور يستخدم هاشتاج (#Standwith Israel) منذ 16 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. أما في الولايات المتحدة، كان هناك 8000 منشور باستخدام الوسم (#StandwithPalestine) في الأسبوعين الماضيين مقارنة بـ (3000) منشور باستخدام الوسم (#Standwith Israel) في ذلك الوقت.هذا التفاعل الكبير يأتي متزامنا مع حظر تطبيق"تيك توك" الصيني المحتوى الخاص لحركة المقاومة الإسلامية"حماس". ونقل الموقع عن متحدث باسم التطبيق، قوله إن "تيك توك" تعتبر نفسها منصة ترفيهية وتفضل ألا تكون وجهة للأخبار والسياسة.وذكر التقرير أنه"على الرغم من أن"تيك توك" ليس وكيلاً لفهم وجهات النظر العالمية حول الحرب، إلا أنه يوفر نافذة فريدة لكيفية تفاعل المستخدمين الشباب مع المنشورات المتعلقة بالصراع". بالنسبة لأعمال المتفاعلين مع الجانبين، فقد سجلت بيانات"تيك توك"، وفقا للتقرير، أن 87 بالمئة من تركيبة جمهور منشورات( #StandwithPalestine) هم تحت سن 35 عامًا، مقارنة بـ 66 بالمئة من تركيبة جمهور منشورات (#Standwith Israel
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