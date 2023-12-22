تضاعفت المعاناة بشكل غير مسبوق في العالم العربي

. فمن حروب وقصف ودمار إلى زلازل وكوارث طبيعية وملاحقات سياسية من جانب أنظمة حكم في ظل بنية تشريعية غير مساندة للمرأة، تضاعفت المعاناة بشكل غير مسبوق





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