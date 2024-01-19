تصعيد غير مسبوق للأعمال العدائية بين باكستان وإيران

شنت كل من باكستان وإيران ضربات على أراضي كل منهما في تصعيد غير مسبوق للأعمال العدائية بين الجارتين، في وقت تصاعدت فيه التوترات بشكل حاد في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه. وتشترك الدولتان في حدود مضطربة تمتد حوالي 900 كيلومتر (560 ميلاً)، مع محافظة بلوشستان الباكستانية من جهة، ومحافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية من جهة أخرى. وتقاتل الدولتان منذ فترة طويلة المسلحين في منطقة البلوش المضطربة على طول الحدود.





cnnarabic » / 🏆 5. in SA لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

حصاد 2023: تقدم وانتكاسات في حماية البيئة ومكافحة الاحترارنسلط الضوء في هذا التقرير على أبرز النجاحات والإخفاقات في حماية البيئة خلال عام 2023: ما بين توديع الطاقة النووية في ألمانيا وارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق.

مصدر: dw_arabic - 🏆 1. / 68 اقرأ أكثر »

خطابا بوتين وزيلينسكي بمناسبة العام الجديد يؤشران على استمرار الحربتصاعد القتال بين موسكو وكييف في الأيام الأخيرة مع هجوم غير مسبوق خلّف 24 قتيلا السبت في بيلغورود الروسية عقب هجوم صاروخي على أوكرانيا الجمعة.

مصدر: aawsat_News - 🏆 16. / 53 اقرأ أكثر »

هل يمكن أن يستمر التصعيد بين باكستان وإيران؟بعد الهجمات المتبادلة أصبحت التوترات بين إيران وباكستان مصدر قلق دولي، فما أسباب التوتر وكيف سينتهي؟

مصدر: BBCArabic - 🏆 14. / 59 اقرأ أكثر »

للمرة الرابعة.. مجلس الأمن يفشل في التوصل لوقف إطلاق النار بغزةللمرة الرابعة تأجَّل التصويت على مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي يدعو لاتخاذ 'خطوات عاجلة' للوصول الآمن وغير المنقطع للمساعدات الإنسانية الموسعة إلى غزة، وتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال العدائية.

مصدر: TRTArabi - 🏆 9. / 63 اقرأ أكثر »

جيش العدل: ما هي الحركة المسلحة التي تستهدفها إيران في باكستان؟لماذا تستهدف إيران مواقع لجيش العدل في باكستان، وكيف يؤثر ذلك على العلاقات بين البلدين؟

مصدر: BBCArabic - 🏆 14. / 59 اقرأ أكثر »

أكثر من ستة آلاف مهاجر قتلوا أو فقدوا خلال محاولات الوصول إلى إسبانياقتل أو فقد ما لا يقل عن 6618 مهاجرا حاولوا الوصول إلى إسبانيا خلال عام 2023 الذي شهد تدفقا غير مسبوق للمهاجرين، حسب منظمة 'كاميناندو فرونتيراس' الإسبانية غير الحكومية.

مصدر: RTARABIC - 🏆 28. / 51 اقرأ أكثر »