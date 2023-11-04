تشديد الإجراءات للحفاظ على المواقع البيئية في المملكة

شددت القوات الخاصة للأمن البيئي، على المتنزهين بالمحافظة على مواقع التنزه وعدم إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، مؤكدةً أن إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، يُعد مخالفة للأنظمة، ويعرّض للعقوبة..ودعت القوات إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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RTARABIC: مصر.. فيديو متداول لسقوط قذائف مجهولة في مدينة رفح القريبة من غزةتداول عدد كبير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو قالوا إنه لسقوط عدد من القذائف مجهولة المصدر على بعض المواقع في مدينة رفح المصرية القريبة من غزة.

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CNNARABIC: عضو بجماعة الحوثي يطالب السعودية السماح بمرور الصواريخ صوب إسرائيل.. ونشطاء يسخرون: نوقف الصاروخ نسأله رايح جازان ولا تل ابيب؟أثار عضو جماعة الحوثي في اليمن، محد البخيتي تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مطالبته المملكة العربية السعودية السماح للصواريخ التي تطلقها الجماعة بالوصول إلى إسرائيل على حد تعبيره.

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AAWSAT_NEWS: تشديد مصري على رفض «خطة إسرائيلية» لتوطين الفلسطينيين في سيناءأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تغريدة له (الجمعة) أننا «نركز بشدة على حل الدولتين، ونرفض الترحيل القسري للفلسطينيين خارج قطاع غزة».

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ALMOWATENNET: الطقس السيئ يداهم شبابًا أثناء كشتة في الصحراء | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةالطقس السيئ يداهم شبابًا أثناء كشتة في الصحراء على الرغم من تحذيرات الجهات المعنية والدفاع المدني من حالة الطقس على غالبية مناطق المملكة خلال الفترة الحالية،

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OKAZ_ONLINE: وزير الخارجية يشارك في الاجتماع التنسيقي العربي.. لمناقشة وقف الحرب الإسرائيلية على غزةشارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (السبت)، في الاجتماع التنسيقي العربي المنعقد في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك لتنسيق الجهود للتوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وما تسبّبه من كارثة إنسانية.

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FRANCE24_AR: البحرين تسحب سفيرها لدى إسرائيل و'توقف' العلاقات الاقتصادية معهاأعلن مجلس النواب البحريني الخميس 'وقف' المملكة علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل ومغادرة السفير الإسرائيلي المنامة وعودة السفير البحريني من تل أبيب، وذلك على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة.

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