تشافي يرفض التلميح حيال عودة الخماسي المصاب أمام ريال مدريد

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وأضاف: «يريد الجميع المشاركة وسنرى السبت الموقف. هم كلهم على ما يرام، وسنتعرف على التشكيلة غداً. من الرائع جاهزية كل اللاعبين». وتابع: «أعتقد أن الخبر هو جاهزية الجميع، وإذا كان هناك ما ينبغي الإشارة إليه، فهو أن بعض اللاعبين كان من المفترض غيابهم 5 أسابيع، وعادوا بعد 3. هذا يوضح سلوك اللاعبين... الخماسي الذي كان مهدداً بالغياب، بوسعهم جميعاً اللعب».
وعدّ مدرب النادي الذي يحتل المركز السادس حالياً في الدوري أن هناك «فرصة قوية» لأن يكون تونالي جزءاً من الفريق الذي سيسافر إلى ولفرهامبتون، على الرغم من إعلان العقوبة (10 أشهر من الإيقاف و8 تحت المراقبة)، الخميس، من قبل الاتحاد الإيطالي للعبة. headtopics.com
وبات تونالي (23 عاماً)، وهو أغلى لاعب إيطالي في التاريخ بعد انتقاله إلى صفوف نيوكاسل في صفقة قدرت بـ64 مليون يورو الصيف الماضي، ثاني لاعب يُعاقب في قضية المراهنات بعد لاعب وسط يوفنتوس نيكولو فاغولي الذي أُوقف 7 أشهر.
واستُبعد تونالي ونيكولو زانيولو، المعار إلى أستون فيلا الإنجليزي من نادي غلاطة سراي التركي، من تجمع منتخب بلادهما استعداداً للنافذة الدولية منتصف الشهر الحالي، وغابا عن مباراتي إيطاليا ضد مالطا وإنجلترا، وذلك بعد أن أبلغا بأنهما يخضعان للتحقيق من قبل المدعين الإيطاليين. headtopics.com
وأكد كوكي أن أكثر لاعب يحب اللعب إلى جواره أو ضده هو الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق وإنتر ميامي الحالي. وتابع: «كنت أحب حقاً مشاهدة تييري هنري، كان يمتلك لمحة جمالية، ومن لاعبي أتلتيكو يعجبني سيرخيو أغويرو وسيماو سابروسا وفيرناندو توريس».
خاض مباراته الأولى في الدوري مع إنتر ميامي الذي يشترك في ملكيته النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، في 26 أغسطس الماضي بديلاً في الشوط الثاني، وسجّل خلال الفوز على نيويورك ريد بولز 2 - 0 ليضع حداً لسلسلة من 11 مباراة لفريقه دون فوز. headtopics.com