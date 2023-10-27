تشافي يكشف عن حالة مصابي برشلونة قبل الكلاسيكو

وافتقد بطل الليغا إلى خدمات المهاجمين البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا ولاعبي الوسط بيدري والهولندي فرينكي دي يونغ والمدافعين الفرنسي جول كوندي وسيرجي روبرتو في الأسابيع الأخيرة.وقال تشافي إنه فوجئ بتعافيهم وتصميمهم على اللعب ضد ريال مدريد، مضيفاً في تصريحات للصحافيين الجمعة: لقد فوجئت برؤيتهم في التدريبات أيضًا.

وتابع: اللاعبون الذين استبعدناهم تقريبًا ويريدون التواجد في المباراة، جميعهم يريدون اللعب. إنهم جميعًا يشعرون بحالة جيدة جدًا وسيتعين علينا الانتظار حتى الغد للحصول على قائمة الفريق. ولم يلعب ليفاندوفسكي منذ خروجه مصابًا أمام بورتو البرتغالي في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الرابع من أكتوبر الحالي بسبب مشكلة في الكاحل.

وقال تشافي: بالتأكيد أنني لن أخبركم بالتشكيلة أو أعطي أي مؤشرات بخصوصها، (لكنه) يشعر بحالة جيدة جدا، إنه بخير.من جهته، لعب دي يونغ للمرة الاخيرة في سبتمبر قبل أن يعاني من التواء في الكاحل، بينما أبعدت إصابة في الفخذ بيدري عن الملاعب منذ أغسطس الماضي. headtopics.com

ويغيب الجناح رافينيا عن الملاعب بسبب مشكلة في الفخذ منذ سبتمبر، بينما تعرض كونديه لالتواء في الركبة أمام غرناطة في العاشر من أكتوبر الحالي.وأضاف المدرب: إذا كانوا جاهزين بنسبة 100 بالمئة، سأدفع بهم، لا توجد مشكلة.

واضطر برشلونة إلى الاعتماد بشكل كبير على الشباب من أكاديمية النادي لا ماسيا، حيث سجل كل من فيرمين لوبيس ولامين جمال ومارك غويو أهدافًا مهمة. ووجه تشافي بعض النصائح للاعبين الشباب الذين قد يشاركون ضد ريال مدريد متصدر الدوري. قال: إن وجود لاعبين من أكاديمية النادي يعد بمثابة دفعة قوية، ومن الرائع أن يكون لديك لاعبون من لا ماسيا، وهم يعرفون المنافسة، ويعرفون أهمية اللعبة، إنه أمر أساسي دائمًا. headtopics.com

وأوضح تشافي أن"(في الكلاسيكو) هناك دائمًا المزيد من الأعصاب، والمزيد من التوتر، والسيطرة على تلك الأعصاب، والتحكم في شخصيتك، وإيقاع المباراة، أمر صعب، لأن القلب ساخن، لكن (تحتاج) إلى رأس بارد، أعتقد أن هذا هو مفتاح هذه المباريات".وأشار المدرب إلى التأثير الكبير للاعب الوسط الدولي الإنجليزي للنادي الملكي جود بيلنغهام منذ وصوله إلى ريال مدريد قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني هذا الصيف.

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