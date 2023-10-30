تسريب اسم الفائز بجائزة 'الكرة الذهبية'.. من يكون؟

من المرتقب أن تكشف المجلة الفرنسية"فرانس فوتبول" مساء اليوم الإثنين ن في مسرح"دو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس عن المتوج بجائزةونشر رومانو وقبل ساعات من الإعلان الرسمي، صورة معدلة بـ"الفوتوشوب" لميسي وهو يضع قدمه على الكرة الذهبية، وكتب:"سيتم الإعلان عن فوز ليونيل ميسي بالكرة الذهبية الليلة.. سيتوج بالكرة الذهبية رقم 8 في مسيرته كما هو متوقع".

ولكن"البولغا" يواجه منافسة من النجمين النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) والفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان). ولم يحصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي والفائز بالجائزة 5 مرات، على أي ترشيح، في حين دخل الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد) والفرنسي كريم بنزيمة (الفائز بالجائزة العام الماضي وقائد الاتحاد السعودي) دائرة المنافسة.الهلال الأحمر المصري: أكثر من 500 شاحنة تحمل مساعدات إلى غزة ونطالب بفتح معبر رفح بصورة دائمةكتائب القسام تطلق صواريخ باتجاه القدس المحتلة ومستوطنات في بيت لحم

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