تسجيل أرقاما صادمة في استشهاد الأطفال خلال العدوان على غزة

نتيجة العدوان الإسرائيلي، على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، عدد القتلى في النزاعات العالمية سنويًا على مدى السنوات الأربع الماضي، وفق منظمة الإنقاذ الدولية.الإسرائيلية على القطاع منذ تشرين الأول/ أكتوبر، وفق أرقام المنظمة.يشكلون أكثر من 40% من الأشخاص الذين قتلوا في غزة وأنه لا يزال هناك أكثر من 1000 طفل"يفترض أنهم مدفونون تحت الأنقاض".وقال مدير إنقاذ الطفل في الأراضي الفلسطينية المحتلة جيسون لي، إن"الأعداد مروعة ومع استمرار العنف، لا يزال العديد من الأطفال في خطر شديد".

وفقاً للتقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، الذي نقلته منظمة إنقاذ الطفولة، قتل ما مجموعه 2985 طفلاً في 24 دولة في عام 2022، وقُتل 2515 طفلاً في عام 2021، و2674 طفلاً في عام 2020، أما في عام 2019، أفادت الأمم المتحدة بمقتل 4019 طفلاً في الصراعات حول العالم.

يشار إلى أن حصيلة ضحايا العدوان المتواصل ارتفعت لتصل إلى 8005 شهداء منهم 3324 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا، إضافة الى إصابة 20,242 بجراح مختلفة، فيما ارتكب الاحتلال 881 مجزرة بحق عائلات بأكملها في غزة على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية. headtopics.com

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